«اتنمر على أخويا».. تفاصيل طعن موظف لشاب في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شاب بسبب التنمر في منطقة حلوان.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المجني عليه تنمر على شقيقه من "ذوي الهمم" وبعدها عاتبه ولكن دون جدوى، فما كان منه إلا أن يسدد للمجني عليه طعنة نافذة في جسده.

وتعدي موظف على جاره بـ "مطواة" بعد أن عاتبه على تنمره على شقيقه لكونه من "ذوي الاحتياجات الخاصة" ليسقط غارقًا في دمائه بين الحياة والموت تم نقله إلى المستشفى.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، تمت عملية الضبط تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله، مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.