الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة كفرالشيخ يترأس مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

استعرض الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، التقارير الخاصة بمختلف الأنشطة المجتمعية التي تمت، خلال الشهر الماضي، المقدمة من نافع حمادة مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتوصيات الخاصة بالندوات التي نظمها القطاع وكليات الجامعة، وتقارير القوافل المتكاملة التى تم توجيهها لمختلف قرى المحافظة.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور "دسوقي" جلسة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر ديسمبر 2022، بحضور الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام مشروعات البيئة.

وناقش رئيس جامعة كفرالشيخ، الخطة الزمنية للأنشطة التنفيذية المقترحة بشأن خطة التوعية بالمشروعات القومية، وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لرفع وعي الطلاب، بما تبذله الدولة من جهد لتحقيق حياة كريمة لمواطنيها.

وكلّف رئيس الجامعة بتكثيف الجهود والبحوث العلمية، والندوات، وورش العمل بمشاركة الطلاب، في الموضوعات التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون بين مختلف القطاعات، ونقل المعرفة بين الكليات المختلفة.

جامعة كفر الشيخ تنميه البيئه خدمة المجتمع اجتماع مناقشة

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