وزير الخارجية يتوجه إلى تنزانيا للمشاركة فى احتفال ملء بحيرة سد «جوليوس نيريرى»

على رأس وفد رسمي مصري..

يترأس سامح شكري، وزير الخارجية، الوفد الرسمي المصري، الذي يتوجه إلى العاصمة التنزانية «دار السلام»، اليوم الأربعاء، بمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لحضور احتفالية تدشين ملء بحيرة سد «جوليوس نيريري»، الذي ينفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدى إليكتريك على نهر روفيجى بدولة تنزانيا.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري سوف يشارك، غدًا الخميس، في احتفال تدشين ملء بحيرة سد «جوليوس نيريري» في حضور عدد كبير من المسئولين وممثلي التحالف المنفذ للمشروع ورموز المجتمع التنزاني ووسائل الإعلام والمواطنين، حيث سيتم غلق بوابة نفق التحويل للإعلان عن بدء ملء المياه في السد.

وأضاف السفير أبوزيد أنه من المقرر أن تشارك سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية في الاحتفالية، نظرًا لما يمثله المشروع من أهمية كبيرة للشعب التنزاني لتوليد الطاقة والسيطرة على فيضان نهر روفيجى، بالإضافة إلى تنظيم استدامة التدفقات المائية اللازمة لزراعة المناطق المحيطة به وممارسة أنشطة الصيد النهري.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع سد «جوليوس نيريري» يعد من أهم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في القارة الإفريقية بتكلفة 3 مليارات دولار، كما يعد تجسيدًا لقدرات وإمكانات الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى فى عدد من الدول الإفريقية، ونموذجًا يحتذى به للتعاون الإقليمي البناء بين الدول الإفريقية الشقيقة لدعم جهود التنمية وتحقيق مصالح شعوبها.