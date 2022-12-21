الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تعلن عدم تسجيل وفيات جديدة بكورونا بعد تغيير طريقة احتساب الحالات

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي وفيات بكوفيد-19 في اليوم السابق بعدما غيرت طريقة احتساب الوفيات بالفيروس، فيما تواجه البلاد تجددا في انتشار الوباء.

وترزح المستشفيات تحت وطأة ضغوط كبيرة جراء طفرة الإصابات، كما تواجه الصيدليات نقصا في الأدوية بعد قرار السلطات الصينية المفاجئ الصادر الشهر الماضي والقاضي برفع غالبية تدابير الإغلاق والحجر ووقف الفحوص المكثفة، وهي إجراءات بقيت مطبّقة 3 أعوام تقريبا.

وسجلت الصين 7 وفيات كلها في بكين، منذ قرار التخلي عن سياسة صفر كوفيد، لكنها ألغت حالة وفاة واحدة من الحصيلة الرسمية الأربعاء.

يأتي ذلك بعد إعلان حكومي أن أولئك الذين توفوا مباشرة جراء فشل في الجهاز التنفسي ناجم عن الفيروس سيتم احتسابهم فقط ضمن إحصاءات الوفيات بكوفيد.

في السابق كان الأشخاص الذين يموتون جراء مرض ما أثناء إصابتهم بالفيروس يحتسبون في إطار حصيلة وفيات كوفيد. هذه الطريقة في تسجيل وفيات كوفيد ساهمت في تسجيل أعداد هائلة من الوفيات في دول أخرى.

وقال وانج كوي تشيانج من مستشفى جامعة بكين الأول، في مؤتمر صحفي للجنة الصحة الوطنية "في الوقت الراهن، وبعد الإصابة بمتحورة أوميكرون، يبقى السبب الرئيسي للوفاة هو الأمراض الكامنة".

وأضاف أن "كبار السن لديهم حالات أخرى ويموت عدد قليل منهم فقط بشكل مباشر من فشل الجهاز التنفسي الناجم عن الإصابة بكوفيد".

وقال أحد الخبراء لوكالة فرانس برس: إنه نظرا لأن متحورة أوميكرون المنتشرة حاليا لا تؤثر على الرئتين مثل سلالات أخرى من كوفيد-19 فإن التعريف الجديد يعني أن عددا كبيرا من الحالات لن يتم تسجيله الآن.

وقال يانتشونج هوانج وهو أستاذ في الصحة العامة في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك: إن "التعريف الذي يركز على فشل الجهاز التنفسي (الذي يتطور عندما لا تستطيع الرئتان الحصول على ما يكفي من الأكسجين في الدم) سيؤدي إلى عدم تسجيل عدد كبير من الوفيات بكوفيد".

وأضاف: أن "التعريف الجديد هو عكس المعايير الدولية التي اعتمدت منذ منتصف إبريل خلال تفشي الوباء في شنجهاي والذي يعتبر حالة وفاة بكوفيد كل شخص توفي إثر إصابته بكوفيد".

وتابع "من الصعب القول إن هذا الأمر لم يتم بدافع سياسي".

أقرت بكين الأسبوع الماضي بأن نطاق الانتشار جعل من "المستحيل" تتبع الحالات بعد رفع قرار إلزامية الفحوصات الجماعية.

تحذير

وحذر مسئول صحي صيني كبير الثلاثاء من أن العاصمة ستواجه ارتفاعا كبيرا في الحالات في الأسبوعين المقبلين وسيستمر حتى نهاية يناير.

وقال وانج جوانغفا الخبير في الجهاز التنفسي في مستشفى جامعة بكين الأول لصحيفة جلوبال تايمز الصينية: "يجب أن نتحرك بسرعة، وأن نجهز عيادات وموارد علاج طارئة".

وسجلت البلاد 3049 حالة إصابة جديدة محلية الأربعاء ولا وفيات.

الصين ـ كوفيد - 1٩ تغيير طريق احتساب الحالات لا وفيات انتشار الوباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

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