مران الأهلي.. الفريق يبدأ استعداده لمباراة سموحة وطاهر محمد طاهر يواصل التأهيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم ،الأربعاء، على ملعب التتش تدريباته استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق تدريباته بدون راحة بعدما تغلب أمس الثلاثاء على نظيره فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية بالجيم، قبل أن يستكمل الفريق بقية فقرات المران على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء الأحد القادم على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

في المقابل طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واصل تدريبات الجري حول الملعب، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

وأدى طاهر فقرات تأهيل في الجيم قبل أن يستكمل البرنامج بالجري حول الملعب؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وغاب طاهر عن التدريبات الجماعية ومباريات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وتغلب الأهلي أمس الثلاثاء على فاركو بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد عبدالقادر ومحمد شريف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد محاضرة ڤيديو للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وبدأ الأهلي صباح اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق تدريباته بدون راحة بعدما تغلب أمس الثلاثاء على نظيره فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.