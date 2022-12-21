الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مران الأهلي.. الفريق يبدأ استعداده لمباراة سموحة وطاهر محمد طاهر يواصل التأهيل

مران الأهلي
مران الأهلي

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم ،الأربعاء، على ملعب التتش تدريباته استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق تدريباته بدون راحة بعدما تغلب أمس الثلاثاء على نظيره فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية بالجيم، قبل أن يستكمل الفريق بقية فقرات المران على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء الأحد القادم على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

في المقابل طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واصل تدريبات الجري حول الملعب، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

وأدى طاهر فقرات تأهيل في الجيم قبل أن يستكمل البرنامج بالجري حول الملعب؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وغاب طاهر عن التدريبات الجماعية ومباريات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وتغلب الأهلي أمس الثلاثاء على فاركو بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد عبدالقادر ومحمد شريف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد محاضرة ڤيديو للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وبدأ الأهلي صباح اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق تدريباته بدون راحة بعدما تغلب أمس الثلاثاء على نظيره فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

مران الأهلي السويسري كولر طاهر محمد طاهر فاركو سموحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للشاب العائد من الموت.. قفز من النعش أثناء الجنازة

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

وزير الكهرباء يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر

إحباط ترويج 200 طربة حشيش في الإسكندرية

«هزار ومخدرات».. لماذا قتلت «نورهان» أمها بوحشية؟

ضبط المتهم بالتسبب في وفاة سيدة بسيارة غير مرخصة بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

حسين دعسة

زيلينسكي في البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية