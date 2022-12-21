الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يناقش مع أعضاء مجلس الشيوخ عددا من القضايا والطلبات بمختلف القطاعات الخدمية

القاضي خلال الأجتماع
القاضي خلال الأجتماع الدوري مع أعضاء مجلس الشيوخ

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية، لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة ولاطلاع أعضاء مجلس الشيوخ على نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ودفع عجلة العمل بها وسرعة الانتهاء منها طبقاً للتوقيتات المحددة، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة التواصل المستمر والدائم مع أعضاء البرلمان لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين.

 

جاء ذلك بحضور، وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.

وأكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل من خلال التعاون مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة، وهي مسخرة لتحقيق الصالح العام للمواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة والتواصل المباشر مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدا أن ما تشهده محافظة المنيا من مشروعات تنموية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم الخدمات على كفاءة عالية ووفقا للمعايير القياسية للمواطنين، ويأتي على رأس تلك المشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تعد ترجمة حقيقية وخير شاهد على ذلك على تحقيق رؤية القيادة السياسية بوصول جميع الخدمات لقرى الريف المصري.

 

حث المحافظ، أعضاء مجلس الشيوخ على التواصل مع الشباب في نطاق دوائرهم والتأكيد على حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والمساندة لمشروعات الشباب من خلال منح المزيد من التيسيرات، للحصول على تمويل لمشروعاتهم من خلال عدد من المبادرات والمشروعات بالمحافظة منها برنامج مشروعك، وصندوق التنمية المحلية، وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة وكذلك جهاز تنمية المشروعات، وكذلك الاستفادة من مبادرة «فرصة» والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، للتمكين الاقتصادي .

 

وخلال اللقاء استمع المحافظ لطلبات أعضاء مجلس الشيوخ المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة الأهالي، ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات والإسكان، والصحة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والطرق والكباري وغيرها من الخدمات.

 

وأشاد أعضاء مجلس الشيوخ، بجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسها محافظ المنيا، والذي استطاع من خلال رؤية واضحة إنجاز ملفات دامت لسنوات عديدة دون أي حلول، وما تشهده المحافظة من طفرة في إنجاز مشروعات التطوير في كافة المجالات، معربين عن شكرهم وتقديرهم، لعقد مثل تلك اللقاءات بصفة دورية لمناقشة القضايا المختلفة المتعلقة بحياة المواطنين، بما يسهم في إيجاد حلول فورية وعاجلة لتلك المشكلات، وسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين.

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محافظ المنيا الاجتماع الدوري واجبات اعضاء مجلس الشيوخ القضايا والطلبات بالقطاعات الخدمية اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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