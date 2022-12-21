ارتفاع أسعار القمح اليوم الأربعاء 21 ديسمبر

ارتفعت أسعار القمح، اليوم الأربعاء 21 ديسمبر، لدى تجار الجملة في السوق المحلي، وسجل القمح بروتين 12.5% ارتفاعا بمقدار 500 جنيه ليبلغ سعر الطن 14,000 جنيه، وصعد سعر القمح بروتين 11.5% بمقدار 650 جنيهًا عند 13,900 جنيه للطن.

سعر القمح في بورصة السلع المصرية

وهدأ سعر طن القمح الألماني بروتين 13.46%، والمتداول في البورصة عند 10,250 جنيه، بتداولات اليوم.

سعر كيلو القمح للمستهلك

ثبت سعر كيلو القمح في الأسواق اليوم الأربعاء عند 25 جنيهًا.

أسعار القمح في بورصة شيكاغو

ارتفعت أسعار عقود القمح الآجلة في بداية تداولات، اليوم الأربعاء، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ صعد عقد مارس لتداول القمح بمقدار 3.25 سنت، مسجلًا 753.75 سنت للبوشل.

وصعد عقد مايو 2023 الآجل لتداول القمح ما مقداره 3.5 سنت، ليرتفع العقد الآجل إلى 761 سنتًا للبوشل، وقت نشر الخبر.

وتبدأ البورصة ‏المصرية للسلع، اليوم الأربعاء، جلسة التداول الجديدة، ويبدأ التداول بطرح كميات من القمح لبيعها إلى شركات المطاحن ‏المسجلة في عضوية البورصة، كشرط أساسي للتداول.

وتنطلق الجلسة للبورصة ‏المصرية للسلع لتداول كميات من القمح والتي تهدف إلى إتاحة السلع بسعر عادل وتوفير الحماية لصغار المزارعين وإنهاء الاحتكار وتحقق استقرار للأسعار.

وبدأت الهيئة العامة للسلع، التابعة لوزارة التموين، وبالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع، بطرح كميات للبيع من مخزون الأقماح لديها إلى ‏المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح ‏مرتين أسبوعياً.

يأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة في تنظيم أسواق السلع، ‏وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بضبط واستقرار أسعار ‏السلع في السوق المصري، ونظراً لتداعيات أزمة الحرب ‏الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً.

وتنطلق البورصة المصرية للسلع بهدف تحقيق استقرار ‏الأسعار وتفعيل وزارة التموين أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الشأن، ‏ومساهمة في تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق ‏المحلي.