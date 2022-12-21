تباينت أسعار زيت الطعام، اليوم الأربعاء 21 ديسمبر، لدى تجار الجملة في السوق المحلي والعالمي

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر



ثبتت أسعار زيت الذرة الخام محليًا، لتحقق 40,000 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر في السوق المحلي عند 48,000 جنيه للطن، ارتفعت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق، بمقدار 1500 جنيه ليصل سعر الطن إلى 59,500 جنيه ،واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر عند 47,000 جنيه للطن، وثبت سعر طن زيت الأولين اليوم عند 59,000 جنيه.

سعر زيت الطعام للمستهلك

بلغ سعر زيت عباد الشمس حجم «800 مل» 44 جنيهًا، كما سجل سعر زيت عباد حجم «1 لتر» 45 جنيهًا، واستقر سعر زيت عباد الشمس «1.6 لتر» عند 80 جنيهًا، كما سجل سعر زيت حجم «700 مل» 30 جنيهًا.

أسعار الزيت في بورصة ماليزيا

زيت النخيل

ارتفع عقد يناير لتداول زيت النخيل بمقدار 10 دولارات، وبلغ 925 دولارًا للطن عند إغلاق الجلسة الصباحية اليوم.

زيت الأولين

صعد سعر عقد يناير لتداول زيت الأولين بمقدار 10 دولارات وبلغ سعر الطن 935 دولارًا للطن.

قال اللواء أحمد حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي 5 أشهر.

كما أعلن تلقى الشركة 7 عروض من شركات محلية وأجنبية للحصول على شراكة في 3 فرص استثمارية التي طرحتها الوزارة لإنشاء مجمعات للزيوت في كل من منطقة برج العرب على مساحة 137 ألف مترا مربعا، تتضمن مصنع استخلاص بطاقة ومصنع التكرير وتعبئة الزيوت ومصنع إنتاج المسلى، وفي منطقة سوهاج على مساحة 120 ألفا مترا مربعا بالإضافة إلى المجمع الصناعي بمنطقة العامرية وسيكون متخصصا في إنتاج المنظفات الصناعية، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير صناعة وإنتاج الزيوت كسلعة استراتيجية ضرورية للمواطن.

وأشار في تصريحات لـ«الدستور» إلى أنه جار دراسة العروض المقدمة من قبل لجنة استشارية متخصصة، وسيتم عرضها على وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي متوقعا إعلان نتيجة الترسية خلال شهر، لافتا إلى أن نسبة المشاركة مع القطاع الخاص تصل إلى 76%.