خبراء يحذرون مالكي Android و iPhone من تكلفة رسائل يجب تجاهلها

حذر الخبراء من عملية احتيال "اختطاف" مخيفة تهدف إلى إثارة الذعر عند تسليم الأموال.

يبدأ المخطط الجديد المثير للقلق بمكالمة ، على ما يبدو من أحد الأقارب ، مع ظهور رقمهم على شاشة جهاز iPhone أو Android ، يتم قطعهم بسرعة من قبل المبتز الذي يدعي أنه يحتجز أحبائك كرهينة ويهددهم.

يقول المجرمون إن الطريقة الوحيدة لإعادة فرد عائلتك بأمان هي دفع فدية مالية، إنه موقف مروع من شأنه أن يخيف أي شخص للقيام بعمل متسرع لكنها في الواقع عملية احتيال مخيفة ، كما تكشف MalwareBytes.

تحدث بعض الأشخاص عن تلقي مثل هذه المكالمة على TikTok .

قال شخص تعرض لمثل هذه الخدعة : أنه تلقى مكالمة تحمل صوت يشبه صوت والدته وعلى الفور قام بإرسال الأموال.

يحذر MalwareBytes من أن "كل هذا مصمم لإقناع الضحية بتسليم مبلغ كبير من النقود في أقصر وقت ممكن".

عادة ما يريدون منك إرسال الأموال عبر محافظ رقمية مثل Venmo أو CashApp حيث يمكنهم إخفاء مساراتهم.

ومع ذلك، فإن الأصوات التي تعتقد أنك سمعتها ليس أقاربك على الإطلاق، من شبه المؤكد أن ما سمعته كان مجرد تسجيل لصوت عام تلاشى عمدًا واستولى عليه المحتال على الطرف الآخر.

في خضم هذه اللحظة، تعتقد أن صوتًا قصيرًا أو صراخًا يخص من تحب.

إحدى العلامات الواضحة هي أن الشخص الذي يبدو أنه في خطر لا يبقى أبدًا على الخط أو يجري أي محادثة.

كانت الحيل المماثلة لهذه الحيل مستمرة منذ سنوات وهي تُعرف باسم عمليات الخطف الافتراضية.

في أحدث تطور ، ينتقل المحتالون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب الأخرى للحصول على أسماء أفراد العائلة وأرقام الهواتف، ثم يستخدمون تقنية خاصة لجعل اسم أحد الأقارب يظهر على هاتفك بدلاً من الرقم الحقيقي.

يعتمد المحتالون على كنز من المعلومات التي ينشرها الأشخاص على Instagram و Facebook وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، إنها لفكرة جيدة أن تذهب وتغلق ملفك الشخصي أو تحذف أي شيء يعطي الكثير عن المواقع والأسماء وخاصة أرقام الهواتف.

يجب عليك الامتناع عن نشر أي شيء مع تواريخ السفر والمواقع، حيث يمكن استخدام ذلك لإضافة شرعية مزيفة في مكالمة هاتفية للمحتال.

توصي MalwareBytes بإمكانية الحصول على كلمة مرور مع أفراد العائلة مما يسمح لك بتأكيد أن شخصًا ما في الواقع في خطر جسيم.