الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معالج روحاني يقتل شابًا بعصا في المرج

جثة
جثة

تسبب علاج روحاني من نصاب، في وفاة شاب عقب التعدي عليه ضربًا بالعصا في منطقة المرج، بمحافظة القاهرة.

تلقى مأمور قسم شرطة المرج، إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد يفيد بوصول شاب جثة هامدة، ويشتبه في وجود شبهة جنائية في الوفاة.

بالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى محمود راضي، 30 سنة، وبالفحص تبين أنه مصاب بكدمات وسحجات، بالإضافة إلى إصابات رضية في أنحاء متفرقة من الجسم.

وتبين أن المجني عليه يعاني من مرض نفسي خلال الفترة الماضية، وأن أسرته ذهبت إلى معالج روحاني اعتقادا منها بأن داخله «جن»، ومشيرة إلى أن المعالج الروحاني قام بتقيده وضربه بالعصا حتى ساءت حالته.

تم نقله إلى مستشفى اليوم الواحد لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم.

علاج روحاني منطقة المرج محافظة القاهرة شاب وفاة نصاب

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وائل لطفي

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