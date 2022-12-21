العثور على جثة شاب داخل شقته بمصر الجديدة

تكثف مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب داخل شقته في مصر الجديدة.



تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل شقته بمصر الجديدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أ.م»، في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه، وكشف الفحص خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.



وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وعُثر على المتعلقات الشخصية للمتوفي وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتبين أن المتوفي معروف عنه إدمان المواد المخدرة، ورجحت التحريات بأن يكون سبب الوفاة هو تعاطي الشاب المتوفي لجرعة مخدرات زائدة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.