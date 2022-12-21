لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. زيلينسكي يتوجه إلى واشنطن لتقوية القدرات الدفاعية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مغادرته لأول مرة منذ بدء الحرب الروسية على أراضيه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت زيلينسكي، خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : في طريقي إلى الولايات المتحدة لتقوية القدرات الدفاعية"، مؤكدًا على مناقشة التعاون بين بلاده وواشنطن.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أنه سيلقي كلمة الكونجرس الأمريكي أثناء زياراته، وعقد عدد من الاجتماعات الثنائية أيضًا.

وفي وقت سابق أعلن الإعلام الأمريكي عن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، في أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب الروسي على بلاده في فبراير الماضي.

وتتزامن الزيارة مع نية الإدارة الأميركية إرسال حزمة مساعدة دفاعية جديدة لأوكرانيا، تشمل أنظمة صواريخ باتريوت، وفقا لمصدرين مطلعين على المخطط الجاري.

وصواريخ "باتريوت" التي تعتزم واشنطن تزويد كييف بها أثبتت قدراتها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، وهي قادرة على الحد بقوة من فعالية الضربات الروسية على أوكرانيا.

كما يستعد الكونغرس لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، الذي يتضمن مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 44.9 مليار دولار.