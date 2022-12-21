الإصابة تبعد الوحش عن الإسماعيلي أسبوعين

فضّل الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل المدير الفني المؤقت، بقاء عمر الوحش قائد الدراويش فى القاهرة، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام انبى أمس ، لعمل أشعة على قدمه اليسرى بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مواجهة إنبي.

وحقق الإسماعيلي أول فوز له فى الدوري الممتاز هذا الموسم على حساب إنبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن مواجهات الجولة الثامنة، ليتنفس فريق الدراويش الصعداء بعد سلسلة من النتائج السيئة للغاية منذ انطلاق الموسم.

وتخلف الوحش عن العودة للإسماعيلية أمس، وفضل البقاء بالقاهرة لإجراء أشعة على قدمه اليسرى اليوم الأربعاء في أحد المراكز المتخصصة، حيث شخص الدكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي إصابته بشد بالعضلة الضامة وتحتاج للعلاج لمدة لا تقل عن عشرة أيام.

وأعرب عمر الوحش كابتن وصانع ألعاب فريق الإسماعيلي، عن سعادته لاختياره أفضل لاعب في لقاء فريقه مع إنبي، أمس الثلاثاء، والذي انتهى لمصلحة الدراويش بهدفين لهدف.

وقال إن الجائزة التي حصل عليها من رابطة الأندية المحترفة يهديها لزملائه اللاعبين الذين بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق الانتصار الأول للإسماعيلي بالمسابقة المحلية.

وأضاف أن أيمن الجمل المدير الفني للإسماعيلي نجح في لم شمل أعضاء الفريق وأحسن قيادتنا داخل المستطيل الأخضر بفكره المستنير.

وأشار عمر الوحش إلى أن الجيل الحالي من اللاعبين يحتاج الدعم والمساندة من الجماهير لأن لديهم الكثير لم يقدموه بعد خاصة الوجوه الجديدة.

وأوضح: "المباراة شهدت خشونة متعمدة وغير مبررة من قبل أصحاب الأرض لا ندري سببها، وكان هناك كروت حمراء لا بد من إخراجها في التحامات كثيرة غير التي طُرد فيها أحدهم، خاصة وأننا كنا بحاجة لتحقيق هذا الفوز حتى تعود الأمور لطبيعتها ويستعيد الفريق مكانته الحقيقية في جدول ترتيب الدوري".