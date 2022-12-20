الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«حركاته لا تليق بكتاب الله».. نقيب القراء يتخذ قرارًا صارمًا ضد أحد القراء

نقيب القراء
نقيب القراء

أصدر الشيخ محمد حشاد، نقيب محفظي القراء الكريم جمهورية مصر العربية، بيانًا بشأن تداول مقطع فيديو لأحد قراء القرآن الكريم المعتمدين بالإذاعة يتلو القرآن بحركات لا تليق بكتاب الله.

وقال نقيب قراء القرآن الكريم فى بيانه: "انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارئ إذاعي يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى ويأتى أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله، فأبلغت النقابة رئيس الإذاعة المصرية ورئيس التخطيط الديني بالإذاعة، كما كلفت المستشار القانونى للنقابة بإبلاغ النيابة العامة ضد هذا القارئ".

الشيخ محمد حشاد نقيب محفظي القراء الكريم جمهورية مصر العربية قراء القران الكريم القرآن الكريم نقيب قراء قارئ اذاعي

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