مباحث التموين تضبط 464 ألف لتر وقود مدعم بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية ومواجهة محتكري السلع.

وأسفرت الحملات عن ضبط 23 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات شملت "17,092 طن سلع تموينةو أسمدة مدعمة" و464 ألف لتر مواد بترولية و37 إسطوانة بوتاجاز.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 362,099 طن سلع غذائية شملت "39,530طن دقيق بلدى مدعم مستندى –8,250 طن دقيق بلدى مدعم عينى - 45,980 طن دقيق أبيض "عينى" – 44,859 طن أرز أبيض "عينى" - 41,210 طن أرز أبيض "عينى" – 122,800طن أرز شعير - 42,378 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة"- 17,092 طن "سلع تموينية– أسمدة مدعمة" - 569,400 طن أعلاف حيوانية- 7440لتر زيت طعام–3300 رغيف بلدى مدعم- 446بطاقة ذكية - 464900 لتر مواد بترولية – 37 إسطوانة بوتاجاز –8959 عبوة سجائر- 2قطعة - 10 طن أسمنت.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.