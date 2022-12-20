عبدالحفيظ: الأهلي أضاف ثلاث نقاط مهمة أمام فاركو.. وحافظ على صدارته

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن مباراة فاركو كانت صعبة منذ البداية، ولكن أهم شيء أن الفريق نجح في تحقيق الفوز واقتنص نقاط المباراة الثلاث، وحافظ على تواجده في صدارة ترتيب الدوري.

وقال عبد الحفيظ إن الأهلي ظهر بشكل جيد منذ بداية المباراة، ونجح أحمد عبد القادر في تسجيل هدف التقدم، إلا أن الأداء تراجع بعد ذلك، وأهدر لاعبو الأهلي عددًا كبيرًا من الفرص، وهو ما منح فاركو فرصة للتعادل، قبل أن يأتي هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

وتابع: «في هذه المباريات الصعبة يكون الأهم هو تحقيق المكسب بأي طريقة، ويجب علينا ألا نقف عندها كثيرًا وأن نركز بشكل كبير على المباراة المقبلة، لدينا لقاء مهم أمام سموحة ونسعى للفوز به».

وأضاف: «نعلم أن الأداء لا يرضي الجماهير في كل المباريات، ولكن مارسيل كولر يعمل على تصحيح هذا بشكل كبير. ويجب علينا أن نكون أكثر شراسة في المباريات المقبلة لكي ننافس على كل البطولات».

واختتم عبد الحفيظ حديثه مشيدًا بجمهور الأهلي وتشجيعه اللاعبين حتى الثانية الأخيرة، ليؤكد للجميع أنه مصدر القوة الحقيقية للفريق.

كولر: أهدرنا العديد من الفرص أمام فاركو.. وسعيد بإصرار اللاعبين على الفوز

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أعرب عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الفريق اليوم على فاركو بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج ‏العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وقال كولر في تصريحاته عقب المباراة: «ضغطنا بشكل جيد في الشوط الأول وأهدرنا العديد ‏من الفرص التي كانت كفيلة بإنهاء الشوط بفارق كبير من الأهداف، وهناك قاعدة معروفة من يهدر الكثير من الفرص يستقبل في النهاية، وهذا ما حدث حيث سجل فاركو هدفًا من فرصتين على مرمى ‏الأهلي». ‏

وأشاد المدير الفني للأهلي بعزيمة اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الأهلي كافح ‏حتى آخر لحظة في المباراة، وهو ما يمنح الثقة للجميع في قدرة الأهلي على التسجيل في أي وقت.‏

وواصل كولر: «أتحدث مع اللاعبين دائمًا وأطالبهم بعدم الانشغال بموعد تسجيل الهدف ‏مع التحلي بالثقة والاستمرار في المحاولات حتى آخر لحظة من أجل التسجيل. اليوم التغييرات والضغط الهجومي ‏كان لهما دور كبير في صناعة الفرص حتى آخر لحظة من المباراة من أجل تحقيق المكسب، وهذا ما ‏حدث في النهاية وتوج مجهود الجميع بالفوز». ‏

وأوضح المدير الفني أنه دفع بالثنائي محمد مجدي أفشة وبرونو سافيو من منطلق ثقته الكاملة في قدرتهما على صنع الكثير داخل الملعب، كما أشار إلى أن ‏سافيو سبق له المشاركة في مركز رأس الحربة مع فريقه القديم قبل الانتقال إلى الأهلي، وأن وجوده كرأس حربة اليوم ليس جديدًا عليه.‏

واختتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: «مشاركة وتغيير مراكز اللاعبين تتعلق بضغط ‏المباريات المستمر حتى نهاية فبراير، وهذا أمر طبيعي للحفاظ على مستوى الفريق والبحث ‏عن الفوز في جميع المباريات».