الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

نائب التنسيقية: النقابات العمالية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية

النائب عمرو حجاج
النائب عمرو حجاج

قال النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العمل النقابي والتنظيمات العمالية له أهمية كبيرة في كل الدول والمجتمعات، لافتًا إلى أن أهميته ترجع إلى أنشطته الاجتماعية التي تنعكس على اقتصاد الدولة والتنمية المستدامة، وتهدف النقابات إلى الدفاع عن القوى العاملة وتوفير بيئة عمل جيدة، والحياة الكريمة للعمال، وتقديم الخدمات والتوجيهات الاسترشادية للعمال لمواكبة سوق العمل.

جاء ذلك خلال الصالون السياسي الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: «التحديات التي تواجه النقابات العمالية»، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعداداتها للحوار الوطني.

وأوضح «عزت»، أن النقابات العمالية تهدف أيضا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير ظروف صحية مناسبة للعمل، وكذلك راتب مجزٍ يضمن للعامل حياة مستقرة وآمنة، مضيفًا أن العمل النقابي في مصر له العديد من المعوقات التي لا تتلاءم مع الجمهورية الجديدة، وعلى رأسها قلة الإمكانيات لدى النقابات العمالية وضعف اشتراكاتها.

وأشار إلى أن صناديق النقابة بحاجة للتمويل لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب، بالإضافة لضعف نسبة الانتماء والمشاركة في النقابات العمالية وخاصة بين فئات النساء والشباب. 

النائب عمرو عزت حجاج تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين العمل النقابي التنمية المستدامة الصالون السياسى

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