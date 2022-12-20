الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

روفائيل بولس للمواطنين: «لا تنساقوا وراء دعوات الإحباط عبر السوشيال ميديا»

روفائيل بولس
روفائيل بولس

أكد روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، على أهمية وضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية، في مواجهة المحن والأزمات.

وقال “بولس” خلال كلمته بالصالون السياسي الثالث لأحزاب المعارضة الوطنية: "لاحظنا بعض المهاترات على السوشيال ميديا وانسياق بعض الشباب خلفها، ومن هنا جاءت فكرة عقد الصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية".

وأكمل:" إياكم والوقوع في فخ دعوات الإحباط، فمصر بخير عبر التاريخ، وغلاء الأسعار أزمة اقتصادية عالمية، فقد مر العالم أجمع بجائحة كورونا ثم الحرب الروسية الاوكرانية، وأعقبها حالات اقتصادية سيئة طالت العالم أجمع، وخاصة الدولة الكبرى".

وتابع:" لا تناساقوا وراء مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الشائعات والإحباط واليأس.. وحافظوا على الهوية الوطنية".

جاء ذلك خلال فعاليات الصالون السياسي لاحزاب المعارضة الوطنية المصرية، والتي ينظمها حزب الاتحاد، بعنوان «نحو عقد اجتماعي جديد.. في الجمهورية الجديدة».

حضر الفعالية كلا من:ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ورضا صقر، رئيس حزب الاتحاد ، وروفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، وعدد من قيادات احزاب المعارضة الوطنية.

روفائيل بولس حزب مصر القومي الهوية الوطنية مواجهة المحن والأزمات الصالون السياسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

«قيمة اقتصادية».. كيف يمكن أن نحقق الأرباح من المتاحف؟

أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية

يستمر لـ89 يوماً.. «الأرصاد»: غدًا أول أيام فصل الشتاء فلكيًا

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

بعد ظهور أول حالة بالغربية.. ما هو «داء الشمع» النادر الذي يهاجم الأطفال؟

وزير الطيران يبحث مع سفير بلغاريا سبل تعزيز التعاون فى مجال النقل الجوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية