روفائيل بولس للمواطنين: «لا تنساقوا وراء دعوات الإحباط عبر السوشيال ميديا»

أكد روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، على أهمية وضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية، في مواجهة المحن والأزمات.

وقال “بولس” خلال كلمته بالصالون السياسي الثالث لأحزاب المعارضة الوطنية: "لاحظنا بعض المهاترات على السوشيال ميديا وانسياق بعض الشباب خلفها، ومن هنا جاءت فكرة عقد الصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية".

وأكمل:" إياكم والوقوع في فخ دعوات الإحباط، فمصر بخير عبر التاريخ، وغلاء الأسعار أزمة اقتصادية عالمية، فقد مر العالم أجمع بجائحة كورونا ثم الحرب الروسية الاوكرانية، وأعقبها حالات اقتصادية سيئة طالت العالم أجمع، وخاصة الدولة الكبرى".

وتابع:" لا تناساقوا وراء مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الشائعات والإحباط واليأس.. وحافظوا على الهوية الوطنية".

جاء ذلك خلال فعاليات الصالون السياسي لاحزاب المعارضة الوطنية المصرية، والتي ينظمها حزب الاتحاد، بعنوان «نحو عقد اجتماعي جديد.. في الجمهورية الجديدة».

حضر الفعالية كلا من:ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ورضا صقر، رئيس حزب الاتحاد ، وروفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، وعدد من قيادات احزاب المعارضة الوطنية.