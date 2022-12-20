الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي 20% في الأشهر الأربعة الأخيرة

الغاز
الغاز

أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، الثلاثاء، أن استهلاك الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 20,1 % بين أغسطس ونوفمبر، مقارنة بمتوسط السنوات الخمس السابقة لنفس الفترة، وهو ما يزيد عن هدفه البالغ 15 %.

في مواجهة التخفيضات الكبيرة في شحنات الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، وافقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في نهاية يوليو على خفض استهلاكها من الغاز طواعية بين الأول من أغسطس 2022 و31 مارس 2023.

وتم تحديد هدف التخفيض عند 15 % مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، من خلال "تدابير الخفض الطوعي".

ومن أغسطس إلى نوفمبر 2022، انخفض الاستهلاك "في معظم الدول الأعضاء"، وفق ما أكدت وكالة الإحصاء الأوروبية في بيان.

لا تحليل

لم تقدم "يوروستات" تحليلاً لأسباب هذا الانخفاض الذي يمكن تفسيره جزئيًا بالطقس المعتدل خلال الخريف في أوروبا، وكذلك بالجهود الإضافية التي يبذلها المستهلكون أو حتى بانخفاض الإنتاج في بعض الصناعات.

في 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، انخفض الاستهلاك أكثر من الهدف المحدد، وتراجع أحيانًا بشكل كبير جدًا. وقد سجلت فنلندا انخفاضا في استهلاك الغاز بنسبة 52,7 %، وخفّضت لاتفيا 43,2 % وليتوانيا بنسبة 41,6 %. 

وتوفّقت ستة بلدان أخرى في خفض استهلاكها، لكنها لم تصل إلى الهدف، وأبرزها إسبانيا وإيطاليا والبرتغال.

في المقابل، شهدت مالطا وسلوفاكيا زيادة في استهلاكهما من الغاز بنسبة 7,7 % و2,6 % على التوالي.

أما الانخفاض المسجل في فرنسا فكان ضمن المتوسط في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت "يوروستات" إلى أن استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي ظلّ منذ يناير أدنى من متوسط الخمس سنوات الماضية.

يثير انخفاض شحنات الغاز الروسي مخاوف بشأن الإمدادات إلى أوروبا. ومن أجل زيادة فرصه في تجديد مخزونه العام المقبل، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تقليل استهلاكه.

كما قررت دول الاتحاد المضي في عمليات شراء مشتركة على أساس طوعي. 

وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش الثلاثاء إنه يتطلع لإبرام أول صفقة من هذا القبيل "قبل الصيف المقبل بوقت طويل".

وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات ​الاتحاد الأوروبي​ استهلاك الغاز تراجع الحرب الأوكرانية تراجع الامدادات الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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