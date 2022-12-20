التحقيق مع المتهمين بسرقة محل مجوهرات فى مدينة نصر

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع 3 متهمين بتهمة سرقة محل جواهرجي في مدينة نصر.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استولوا على مجوهرات بعد أن تعدوا على صاحب المحل، ولاذوا بالهرب إلى أن تم ضبطهم وإعادة المسروقات.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ للمقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من صاحب محل مجوهرات،كائن بدائرة القسم "مصاب بجروح" قرر بأنه فوجئ بقيام مجهولين بالتعدى عليه بإستخدام "جاكوش كبير الحجم" تم العثور عليه داخل المحل، وذلك حال قيامه بفتح المحل ملكه وسرقتهما كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة التي تمت بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الجيزة والقليوبية أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبإرشاد اثنين منهم تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية المستولى عليها بحوزة اثنين من أقاربهما كما تم ضبط باقى المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكن أحدهم حيث بلغ إجمالى المضبوطات عدد 36 خاتما، عدد 14 إنسيال، عدد 8 فرد حلق بإجمالى 331 جراما.