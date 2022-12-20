الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع المتهمين بسرقة محل مجوهرات فى مدينة نصر

حبس
حبس

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع 3 متهمين بتهمة سرقة محل جواهرجي في مدينة نصر.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استولوا على مجوهرات بعد أن تعدوا على صاحب المحل، ولاذوا بالهرب إلى أن تم ضبطهم وإعادة المسروقات.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ للمقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من صاحب محل مجوهرات،كائن بدائرة القسم "مصاب بجروح" قرر بأنه فوجئ بقيام مجهولين بالتعدى عليه بإستخدام "جاكوش كبير الحجم" تم العثور عليه داخل المحل، وذلك حال قيامه بفتح المحل ملكه وسرقتهما كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة التي تمت بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الجيزة والقليوبية أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبإرشاد اثنين منهم تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية المستولى عليها بحوزة اثنين من أقاربهما كما تم ضبط باقى المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكن أحدهم حيث بلغ إجمالى المضبوطات عدد 36 خاتما، عدد 14 إنسيال، عدد 8 فرد حلق بإجمالى 331 جراما.

إعادة المسروقات المشغولات الذهبية قسم شرطة أول مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

التحقيق مع المتهمين بسرقة محل مجوهرات فى مدينة نصر

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

وزير المالية: التأمين الصحى الشامل ينطلق بإرادة سياسية قوية

وزير الزراعة أمام مجلس النواب: تقديم دعم غير مسبوق للرعاية البيطرية

نص كلمة الرئيس السيسى خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية