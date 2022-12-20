«رفض أي تدخلات خارجية».. رسائل الرئيس السيسي لـ العراق من «مؤتمر بغداد»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّ اجتماعنا في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يمثل فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين بلادنا والعراق، دعمًا لمسيرته نحو الاستقرار، بما يعزز قدراتنا في مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية، وما يتبعها من تحديات عابرة للحدود في مجالات الصحة وأمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد وغيرها، يأتي ذلك بما يحقق مصالح شعوبنا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم الثلاثاء: “لقد واجه العراق على مدار سنوات طويلة انعكاسات بالغة السلبية لانتشار الإرهاب والفكر المتطرف، والصراعات والحروب طويلة الأمد، في سياق لم يخل من تدخلات خارجية على نحو أثقل كاهل العراقيين وامتدت آثاره إلى كل شعوب المنطقة”.

وتابع الرئيس السيسي: “وتثمن مصر غاليًا في هذا الصدد الجهود والتضحيات الباسلة والغالية التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق بكل أطيافه في مواجهة هذه التحديات، وما حققته الدولة العراقية من إنجازات مهمة سمحت باسترجاع دور مؤسسات الدولة، والقضاء على مشروعات الإرهاب الظلامية، وتحقيق أمن واستقرار وسيادة البلاد، وصون وحدة نسيجها الوطني”.

وأردف: “كما لا يفوتني أن أشيد بمساعد الدولة العراقية على صعيد إطلاق مشروعات إعادة الإعمار وتمهيد الطريق لتحقيق نقلة تنموية شاملة، من خلال التوظيف الأمثل لإمكانيات وقدرات موارد البلاد، مؤكدًا على دعم مصر الكامل لهذه الجهود الدؤوبة، والتي تسهم بشكل ملموس في ترسيخ مفهوم الوطن الآمن والمستقر، فإن نجاح العراق نجاح لنا جميعًا”.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة إلى الشعب العراقي، قائلًا: "يا شعب بلاد الرافدين العظيم إنني على ثقة تامة في قدرتكم على المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا متسقًا مع حضارتكم العريقة التي أسهمت في تشكيل تاريخ الإنسانية، وكلي يقين أن ما تتسمون به من تعددية وما يمتلكونه من إمكانيات سيتيح لكم تجاوز أي تحديات مهما بلغت".

وأضاف في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن: «لقد حققتم الكثير في سبيل استعادة بلدكم، وعليكم استكمال إنجازاتكم على طريق البناء والتنمية والتطوير».

كما جدد الرئيس السيسي، على عزم مصر المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات المشتركة الجاري دراستها حاليًا، بما يسهم فى تحقيق التنمية للشعوب العربية ويتيح المجال لهم للاستفادة المتبادلة من قدرات بعضها، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين مصر والعراق لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية في مختلف المجالات.

وأوضح الرئيس: «كون ذلك هو السبيل الأمثل للحفاظ على أمن وسيادة هذا البلد العريق، وهو ما سينعكس أثره على سائر دول المنطقة.. إيمانا من مصر بفوائد التعاون المتبادل البناء أقمنا شراكات مع العراق والأردن في تدشين آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، كأحد أطر تعاون الدول العربية المشترك، لتحقيق التكامل على نحو يخدم مصالح شعوبنا الشقيقية في ضوء ما يربطها في علاقات تاريخية وأخوية ووحدة مصير وأهداف مشتركة».

كما أكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في شئون العراق، مضيفاً: «نعتزم المضي في تنفيذ المشروعات المشتركة مع العراق».

وأشار: «انعقاد قمتنا اليوم لتجديد الالتزام بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية والتي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده وفي مقدمتها، حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وعدم الاعتداء والاحترام المتبادل لسيادة الدول وأهمية العمل على تحقيق المنفعة المشتركة».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه اليوم، إلى الأردن للمشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة عدد من دول الجوار والدول الصديقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس تأتي في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، والحرص على ضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي انعقدت في أغسطس 2021، وذلك من خلال مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل المشاكل بالمنطقة، فضلًا عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

كما أكد الرئيس السيسي، الحرص على استعادة العراق دوره التاريخي في المنطقة، ووجه خلال كلمته في مؤتمر بغداد لتعاون والشراكة بالأردن، الشكر إلى المملكة الهاشمية والملك عبدالله الثاني، لاستضافة النسخة الثانية من مؤتمر بغداد، وكرم الضيافة، كما قدم الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الحفاظ على انعقاد القمة الثانية لهذا المؤتمر الداعم للعراق.