طفل يشنق نفسه بسبب لعبة تشارلى على «تيك توك» بالقليوبية

شهدت منطقة بهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، واقعة صادمة ومحزنة، حيث لفظ طفل في الصف الخامس الابتدائي، أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة، بسبب تحدي لعبة تشارلي على تطبيق تيك توك، والتي ظهرت منذ عام 2015 ولكنها عادت إلى الانتشار مرة أخرى بين طلاب المدارس خلال الفترة الماضية.

وترجع تفاصيل تلك الواقعة المؤسفة، عندما توفي طفل يدعى مصطفى، يبلغ من العمر 12 عاما، طالب بالصف الخامس الابتدائي في مدرسة يحيى المشد التجريبية المتكاملة في مدينة شبرا الخيمة، حيث فوجئت والدته عقب عودتها إلى المنزل، بوجود نجلها مشنوقا بواسطة حبل، كما عثرت على مقطع فيديو كان بجانبه عن كيفية استخدام لعبة تشارلي عبر تطبيق تيك توك.

وتوصلت الأم أن نجلها الضحية كان يحاول تقليد لعبة تشارلي لذلك أقدم على شنق نفسه بواسطة حبل ولكنه فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة، وعلى الفور تم نقل جثمانه إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود الصفة التشريحية.

وفي السياق ذاته، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة القليوبية، أن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة خلال الليل داخل منزله الذي يقع في منطقة بهتيم التابعة إلى مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مشيرًا إلى أنه تم تقديم واجب العزاء اللازم إلى أفراد أسرته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.