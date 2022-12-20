10 رسائل للرئيس السيسى فى مؤتمر بغداد للشراكة والتنمية «إنفوجراف»

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في الدورة الثانية من مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، والذي استضافه الأردن، وشارك فيه عدد من دول الجوار والدول الصديقة.

وألقى الرئيس السيسي، كلمة، خلال فعاليات المؤتمر، أكد خلالها الحرص على استعادة العراق لدوره التاريخي في المنطقة، كما وجه رسالة خاصة إلى الشعب العراقي، مثمنًا جهودهم وتضحياتهم لاستعادة بلدهم.

وشدد على رفض مصر الكامل لأي تدخل في شئون العراق، مضيفًا أن نجاح العراق يمثل نجاحا للجميع.

رسائل الرئيس السيسى فى مؤتمر بغداد

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه يجب إعلاء ثقافة الاعتدال والتسامح وقبول الآخر والتمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد، مؤكدًا أن الاختلاف لا يمكن التعاطي معه للاستمرار في صراعات ممتدة لا غالب فيها ولا مغلوب.

ويرصد «الدستور» أبرز الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.