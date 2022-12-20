الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

وزير الزراعة للنواب: «حريصون على التعاون والتنسيق الدائم مع السلطة التشريعية»

وزير الزراعة بالبرلمان
وزير الزراعة بالبرلمان

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنسيقا وتعاونا دائما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في مصر، تحقيقًا لمصلحة الدولة والمواطن.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلي وأعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وأشار وزير الزراعة إلى التعاون المستمر مع  رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات النظر والمناقشة حول العديد من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات  بمزيد من التفصيل والتوسع فى لجنة الزراعة والري وبعض اللجان الأخرى، بحضور  المهندس النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بالمجلس خاصة فى موضوعات الأسمدة ودعم الصيادين فى قانون تنمية وحماية البحيرات وملف الأعلاف والمحاصيل الاستراتيجية وتسعيرها والتعديات على الأراضى الزراعية.

وأوضح وزير الزراعة أن الدولة  تدعم وتبذل الكثير من الجهود، في ملف الأمن الغذائي،  باعتباره قضية أمن قومي، لافتا إلى توجيهاته لقيادات الوزارة والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة للتواجد الدائم فى اللجان النوعية حال طلبهم لمناقشة أي موضوعات، متعلقة بالقطاع الزراعي، وتقديم سبل الدعم.

وأكد أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وجه بتدعيم التعاون مع المجلس، ومناقشة القضايا والقوانين والتشريعات مع اللجان المتخصصة قبل إقرارها تحقيقياً لمزيد من التلاحم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأعرب وزير الزراعة عن تفهمه لمرونة الطلبات والأسئلة المقدمة، لافتًا إلى أن الجهود التي تم بذلها مؤخرًا فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، تصل إلى حالة الإعجاز بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية التى أولت قطاع الزراعة وملف الأمن الغذائى دعما غير محدود خاصة فى المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقى بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية والتغلب على التحديات التى تواجه هذا القطاع خاصة محدودية الأرض والمياه وبناء احتياطات مناسبة من السلع الاستراتيجية ساهمت في تعزيز هذا الملف.

السيد القصير وزير الزراعة السلطة التنفيذية السلطة التشريعية مصلحة الدولة المصرية

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