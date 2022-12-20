الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مصر الخير» تنظم اليوم الرياضي المصري للإعاقات الذهنية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظمت مؤسسة "مصر الخير"، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، "اليوم الرياضي الدامج" مع منتخبات مصر للإعاقة الذهنية، وذلك بمقر المركز الأوليمبي بالمعادي.

وشهدت فعاليات اليوم الرياضي، والذي حضره ما يقرب من 35 لاعباً من ذوي الإعاقة الذهنية، تنفيذ أنشطة رياضية عن طريق شركة "ويل اسبرنج" للموظفين وفريق ذوي الإعاقة.

كما أقيمت خلال الفعاليات عدة أنشطة للمشتركين، حيث تم تسليم الفريق الفائز ميداليات من الجهات المنظمة وكأس للفائزين بالمباراة الدامجة، كما تم تكريمهم من مؤسسة "مصر الخير".

من جهته، قال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن خدمات مؤسسة "مصر الخير" للأشخاص ذوي الإعاقة متعددة في إطار الدمج والإتاحة التعليمية، وأوضح أن المؤسسة تمتلك عدد 13 مركز لتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، و174 مدرسة للدمج التعليمي، و22 ألف و760 خدمة صحية.

ونوه المهندس أحمد علي، أن هناك حوالي 5 آلاف شخص يستفيدون من خدمات الدعم النفسي والتربوي، مع استفادة أكثر من 3 آلاف من الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى 28 رامب في الإتاحة المكانية، وما يقرب من 2000 مستفيد من التدريب والتوظيف، بالإضافة إلى 1600 خدمة متنوعة أخرى تقدمها مصر الخير إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما أعربت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، عن سعادتها البالغة بتنظيم هذه الفعاليات الرياضية بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بذوي الإعاقات والعمل على تلبية طموحاتهم وطلباتهم في كافة المجالات.

وأضافت المهندسة أمل مبدي: أطمح أن تكون فعاليات ذوي الإعاقات طوال العام ونحن نعمل بالفعل على تنفيذ مخطط شامل تشارك فيه كافة الوزارات للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مختلف المجالات ودمجهم في المجتمع.

الخدمات المقدمة الفعاليات الرياضية الإعاقة الذهنية انشطة رياضية مؤسسة مصر الخير

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وائل لطفي

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