الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا: تسهيلات كبيرة للتجار لإقامة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن تقديم تسهيلات كبيرة للتجار لإقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تشمل الموافقة على الأماكن التى يختارها التجار بالمجان، وكذلك عمل التجهيزات اللازمة لإقامة المعرض بمعرفة الغرفة التجارية بالمحافظة ، بهدف حثهم على إقامة المعارض والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين تيسيرا عليهم، وتعزيز سبل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتجار للسيطرة على الأسواق، ومنع احتكار السلع الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل عقده محافظ قنا صباح اليوم مع كبار التجار، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، و أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا، والعقيد تامر النجار مدير مباحث التموين، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد شوقى مسئول الغرفة التجارية، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.   

وقال محافظ قنا، إنه يجرى الآن التنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار للتوسع في إقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية لتغطية كافة مدن المحافظة، وذلك بالتوازي مع المعروض بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة لزيادة المعروضات أمام المواطنين، الأمر الذي سيساهم في مواجهه اي تلاعب بالأسعار من قِبل بعض التجار، وتوفير كافة السلع الاستهلاكية للمواطنين وبيعها بأسعار مخفضة ، مراعاةً للظروف الاقتصادية والمعيشية.

ولفت إلى أن المحافظة لديها عدة منافذ لبيع منتجات مشروعات الأمن الغذائي، سوف يتم زيادة طرح السلع المعروضة  خلال الفترة المقبلة ، فضلا عن انتشار أكثر من 130 منفذ ثابت ومتنقل، ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ (أمان) التابعة لوزارة الداخلية، ومجمعات المصرية 2000، والمجمعات الاستهلاكية، وجميعها توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور.

وأضاف الداودى أن المحافظة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام التجار وكل من يرغب في إقامة معارض المواد الغذائية والمنافذ بنسب تخفيضات جاذبة ، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر، ومحاربة الغلاء وجشع التجار، مشيرا إلي أنه تم توجيه رؤساء المدن بتوفير اراضي فضاء بالمدن والقرى، لإقامة تلك المعارض بعد اختيارها من قبل التجار، مؤكدا على أهمية المشاركة والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة في ظل الأحداث العالمية الجارية.

كما طالب محافظ قنا التجار بالإعلان عن مخازن السلع التابعة لهم للمرور عليها من قِبل حملات التفتيش للتأكد من عدم احتكار أي سلعة من السلع الاستراتيجية، موجها بزيادة الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لضبط أسعار السلع وعدم احتكارها، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك.

احتكار السلع أسعار مخفضة ل أسعار مخفضة استقرار اسعار استقرار ا الأجهزة التنفيذي الأجهزة التنفيذية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومراقبة الأسعار بأسواق مدينة الشروق

السفير التركي لدى الأردن يعلن دعم بلاده إلى استقرار العراق

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

دكتور وخبير يجيب.. هل يمكن للأحجار شفاء الأمراض؟

محافظ مطروح يفتتح مبنى دار الإيداع بالكيلو 7 «صور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية