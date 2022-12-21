الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

حملة مكبرة لغلق وتشميع المبانى المخالفة فى العبور

حملة مكبرة في العبور
حملة مكبرة في العبور

 قاد المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس مدينة العبور حملة مكبرة بأحياء المدينة، برفقة المهندس حمدي عبدالقوي نائب رئيس الجهاز وعدد من قيادات الجهاز حيث تم تشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات وتصحيح أوضاع المخالفات تحت إشراف لجنة الغلق والإزالة وإدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق. 

حملة مكبرة في العبور


واوضح الغيطي أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء لمحلات تعمل دون ترخيص بالقطع أرقام:(١١&١٢) بلوك رقم (١٦٠٧٩)بالحي الخامس، (٣) بلوك رقم (١٦٠٨٠) بالحي الخامس، (٢٥&٢٦) بلوك رقم (١٦٠٨٧) بالحي الخامس. 
 

حملة مكبرة في العبور

واضاف رئيس جهاز مدينة العبور أن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط مخزن مواد غذائيّة مخالف بالقطعة رقم (١٩) بلوك  (١٨٠٧٠)بالحي التاسع.

 

حملة مكبرة في العبور

 
وأشار إلي أنه تم رفع كافة الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، مضيفا ان الجهاز مستمر  حتي ازالة كافة الاشغالات والمخالفات واعادة الواجهة الحضارية والانضباط إلي شوارع المدينة . 
 

حملة مكبرة في العبور

وشدد حمدي عبد القوي نائب رئيس جهاز مدينة العبور على ضرورة القضاء علي كافة مظاهر العشوائية للرقي بالمستوي العام الذي يليق بعروس المدن واستجابة لشكاوي المواطنين بخصوص إزالة الاشغالات والباعة الجائلين الذين يفترشون الشوارع والأرصفة وأمام المساجد والميادين والسناتر الكبرى بالمدينة. 

حملة مكبرة في العبور

أافاد أنه تم تشكيل عدة حملات إشغالات نهارية وليلية تحت إشراف إدارات التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة المرافق.واستهدفت الحملة: الحي الأول، حي الشباب، محيط سنتر الياسمين باسكان الشباب، شارع الشعراوي بالحي الثاني، الحي الخامس، ممشي وتراك الفرزون الحي التاسع، شارع نجيب محفوظ دائري الحي التاسع، الطريق الرئيسي للمدينة، وخط ١٠.

 

وأوضح أن الحملة أسفرت عن إزالة كافة الاشغالات والباعة الجائلين والاسواق العشوائية الموجودين بالمحاور والطرق الرئيسية ومحيط المساجد والميادين الكبري بالمدينة كما تم ضبط (٣) توكتوك و(٨) تروسيكل متجول و(٤) فاترينة سجاير وسيارة متجولة لبيع المثلجات و(٤٥)شيشة وازالة (٣٥) بائع متجول وتم التحفظ علي كافة الادوات والمهمات والمركبات المضبوطة بمقر الجهاز. 
وكذلك تم رفع كافة الاشغالات الموجودة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين . 
 

ازالة اشغالات اسكان الشباب الأسواق العشوائية الحي التاسع الحي الثاني الرءوف الغيطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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