الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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فن

نادر عباسى لـ«الدستور»: سلسلة حفلات لمشروع «عبدالوهاب السيمفونى» فى أوروبا قريبًا

المايسترو نادر عباسي
المايسترو نادر عباسي ومحررة الدستور

تحت عنوان «محمد عبدالوهاب السيمفونية»، يحيي الموسيقار العالمي نادر عباسي، حفلا ضخما مساء اليوم الثلاثاء، داخل قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، ومشاركة المطربة ريهام عبدالحكيم، والمطرب لؤي، ضمن حفلات مشروع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

وأعرب نادر عباسي عن فخره الكبير بتوليه مسئولية وقيادة مشروع «محمد عبدالوهاب السيمفونية»، مؤكدا أنه يسعى دائما لإحياء التراث الموسيقي بطريقة معاصرة من أجل الحفاظ على أعمال الطرب الأصيل والارتقاء بمستوى الذوق العام.

 وقال عباسي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه كان يجهز لهذا المشروع منذ عام، بطلب من أفراد عائلة الموسيقار عبدالوهاب، مضيفا أنه جرى عقد عدة جلسات عمل وبروفات مع نخبة من الموسيقيين المميزين لخروج المشروع على أكمل وجه وللتدوين الموسيقي والتوزيع، وهم أحمد الموجي وأمير جادو ومحمد العشي ومحمد سعد باشا، وذلك لإعادة توزيع بعض الأعمال التى وصل عددها حتى الآن إلى 15 عملا، وهي «الفن، ماليش أمل، عاشق الروح، أبجد هوز، أنا لك على طول، الخيام، يا مسافر وحدك، عشانك يا قمر، الكرنك، الجندول، كليوباترا، أهواك، وصفولي الصبر، إليها، يادي النعيم، وعزيزة»، خصوصًا أنها أبرز الأعمال الموسيقية النادرة وأيضا إعادة توزيع بعض الأغاني لأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني بشكل حديث يليق بأهمية هذه الأعمال، مؤكدًا أنه كان يعشق التركيبة الفنية والموسيقية لعبد الوهاب ومن أكثر العظماء الذي تأثر بهم ويعتبره ملهمة.

وأضاف «عباسي»: «سعيد جدًا باهتمام الطلاب ولهفتهم بسؤالهم عن موعد الحفل، وذلك خير دليل على اهتمام فئة كبيرة من الأجيال الجديدة بالمؤلفات والأعمال الموسيقية الهادفة»، مؤكدا أنه يسعى لتقديم هذه الأعمال وسلسلة حفلات لمشروع عبدالوهاب في بلاد عديدة في أوروبا جارٍ التفاوض عليها حاليا، لتقديم هذه الأعمال العظيمة للجيل الجديد بشكل معاصر مع الحفاظ على هوية أعماله الموسيقية لمحبي وعشاق عبدالوهاب.

المايسترو نادر عباسى حفلات عبدالوهاب مشروع عبدالوهاب السيمفوني العالمي نادر عباسى قائد أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني نادر عباسي

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