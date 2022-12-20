سفارة مصر فى بوروندى تستقبل بعثة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية

استقبل نائب سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، المستشار محمد اللبودي، بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية، رجال وسيدات، التي وصلت منذ قليل مطار بوروندي، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة المنطقة الخامسة.

وحرص المستشار محمد اللبودي على استقبال بعثة المنتخب الوطني في المطار، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول البعثة المصرية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها السفارة لتوفير كافة سبل الراحة لبعثة المنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية.

وكانت غادرت بعثة منتخبنا الوطني، مساء أمس الإثنين إلى دولة بوروندي، للمشاركة في بطولة المنطقة الخامسة، التي ستقام خلال الفترة من 20 وحتى 24 ديسمبر الجاري.

وجاءت هذه البطولة ضمن سلسلة البطولات استعدادًا لأولمبياد باريس 2024، وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية رجال كلًا من: "عاطف عادل نصيف، عبدالرحمن فايد، محمد عرفة، كرم عبدالله جابر"، ويقود منتخب الرجال فنيًا إسلام السيد عكاشة.

بينما تضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية للسيدات كلًا من: "دعاء توفيق الغباشي، مروة مجدي، ناريمان ياسر، حبيبة وجيه"، ويقود منتخب السيدات فنيًا أسامة الطرانيسي، وهاني فكري مدير إداري لمنتخب وقائم بأعمال رئيس البعثة. بالإضافة إلى الحكم الدولي مسعد عطا الله.

ويملك المنتخب عناصر مميزة قادرة على عودة الفراعنة للمنافسة القوية في البطولات المقبلة.

يذكر أن منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات، شارك في المعسكر، واختتم تدريباته أول أمس الأحد، استعدادًا للمشاركة في هذه البطولة، وجاء هذا المعسكر بدعم من من الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر.