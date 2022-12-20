الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سفارة مصر فى بوروندى تستقبل بعثة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية

قائمة منتخب مصر لكرة
قائمة منتخب مصر لكرة الطائرة الشاطئية

استقبل نائب سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، المستشار محمد اللبودي، بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية، رجال وسيدات، التي وصلت منذ قليل مطار بوروندي، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة المنطقة الخامسة.

وحرص المستشار محمد اللبودي على استقبال بعثة المنتخب الوطني في المطار، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول البعثة المصرية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها السفارة لتوفير كافة سبل الراحة لبعثة المنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية. 

وكانت غادرت بعثة منتخبنا الوطني، مساء أمس الإثنين إلى دولة بوروندي، للمشاركة في بطولة المنطقة الخامسة، التي ستقام خلال الفترة من 20 وحتى 24 ديسمبر الجاري.

وجاءت هذه البطولة ضمن سلسلة البطولات استعدادًا لأولمبياد باريس 2024، وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية رجال كلًا من: "عاطف عادل نصيف، عبدالرحمن فايد، محمد عرفة، كرم عبدالله جابر"، ويقود منتخب الرجال فنيًا إسلام السيد عكاشة.

بينما تضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية للسيدات كلًا من: "دعاء توفيق الغباشي، مروة مجدي، ناريمان ياسر، حبيبة وجيه"، ويقود منتخب السيدات فنيًا أسامة الطرانيسي، وهاني فكري مدير إداري لمنتخب وقائم بأعمال رئيس البعثة. بالإضافة إلى الحكم الدولي مسعد عطا الله.

ويملك المنتخب عناصر مميزة قادرة على عودة الفراعنة للمنافسة القوية في البطولات المقبلة.

يذكر أن منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات، شارك في المعسكر، واختتم تدريباته أول أمس الأحد، استعدادًا للمشاركة في هذه البطولة، وجاء هذا المعسكر بدعم من من الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر.

منتخب مصر لكرة الطائرة كرة الطائرة المهندس ياسر قمر قائمة منتخب مصر لكرة الطائرة الشاطئية كرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

الإعدام شنقًا لقاتل سيدة وابنتيها فى سوهاج

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

مشالي: توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة المتجددة بإجمالي قدرات 4765 ميجا وات

شرطة النقل تضبط 1941 مخالفة فى المترو والقطارات

رفض التدخل بشؤون العراق.. أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح قمة بغداد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جي

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة هامة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية