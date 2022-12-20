محمد هنيدي يطرح البرومو التشويقي لفيلمه الجديد «نبيل الجميل اخصائي تجميل»

نشر الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الإعلان التشويقي الأول لفيلمه الجديد “نبيل الجميل اخصائي تجميل”، وأعلن موعد عرضه بدور السينما لينافس في موسم رأس السنة.

إعلان فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

ونشر هنيدي تيزر الفيلم التشويقي وعلق عليه بالقول: “بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله .. إعلان فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل القصير ٢٨ ديسمبر بدور العرض.. الإعلان هو اللي قصير مش انا.. يعني القصير نسبة للإعلان نفسه”.

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

«نبيل الجميل أخصائي تجميل» تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور الأحداث في إطار كوميدى، ويجسد هنيدي شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل، وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

وروّج «هنيدي» لفيلمه الجديد الذي يحمل عنوان «نبيل الجميل أخصائي التجميل» عن طريق نشر كوميكس خاص به عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلًا: «أجمل خبر هتسمعه بعد فوز ميسي بكأس العالم، طرح فيلم نبيل الجميل أخصائي التجميل يوم 28 ديسمبر».

وبدأ محمد هنيدي حملة ترويجية مبتكرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بشكل مختلف تفاعل معها الجمهور.