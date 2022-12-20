البنك الدولى: منحة جديدة للحد من الانبعاثات الضارة فى لبنان بـ8.86 مليون دولار

وقع الدكتور ناصر ياسين وزير البيئة اللبناني، وجان كريستوف كاريه ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي، اليوم، اتفاقية مشروع الحد من الانبعاثات العضوية الثابتة عبر إدارة النفايات في إطار اقتصاد دائري، ويُموّل هذا المشروع صندوق البيئة العالمي، وهو أكبر مُموّل في العالم لمشاريع حماية التنوع البيولوجي، وتأهيل الموارد الطبيعية، والحد من التلوث، والتصدي لتغير المناخ في البلدان النامية.

وأضاف البنك الدولي أن المنحة بلغت قيمة 8.86 مليون دولار أمريكي، وستساعد لبنان على الحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن الحرق العشوائي للنفايات الصلبة، وتحسين إدارة هذه النفايات على مستوى البلديات بما في ذلك إعادة تدويرها واستخدامها كسماد، والحد من تعرض السكان في شمال وجنوب البلاد للمواد الخطرة.

ويُواجه لبنان تحديات بيئية حادة منذ ما قبل الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، وبلغت التكلفة السنوية للتدهور البيئي عام 2018 حوالي 4.4% من إجمالي الناتج المحلي - أي ما يعادل نحو 2.39 مليار دولار أمريكي. ومنذ ذلك الحين، تفاقمت الأوضاع حيث شهدت البلاد تدهوراً شديداً في مستوى الخدمات العامة الأساسية، فضلاً عن زيادة في مستويات التلوث، ومزيداً من الاستنزاف في الموارد الطبيعية.

ويتمثل تراجع أداء قطاع النفايات الصلبة بصورة واضحة في التراجع الهائل في مستويات الخدمات، حيث يتم حالياً معالجة أقل من 8% من النفايات المنزلية، ويتم رمي أكثر من 40% من هذه النفايات في مكبات عشوائية، وهناك التزام محدود بالتسلسل الهرمي في التعامل مع النفايات الصلبة التي تولي الأولوية لخفض النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وتحويلها بدلاً من التخلص منها.