زيلينسكى يزور بخموت على خط الجبهة فى شرق أوكرانيا

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، بخموت، المدينة التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أشهر، وتشكل حاليًا النقطة الأكثر سخونة عند خط الجبهة في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مكتبه الإعلامي.

واكتفى المكتب الإعلامي للرئاسة بالقول إن زيلينسكي "التقى عسكريين وتحدث إليهم وقلد جنودنا أوسمة".

وإذا كان زيلينسكي يزور بانتظام مناطق تقع قرب خط الجبهة، فإن توجهه إلى بخموت في منطقة دونباس ينطوي على خطورة هي الأكبر.

وعلق نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف عبر تليغرام "زيلينسكي في بخموت. الرئيس الأكثر شجاعة للأمة الأكثر شجاعة".

ومنذ الصيف، يحاول الروس السيطرة على بخموت التي كان عدد سكانها قبل الغزو أواخر فبراير نحو سبعين ألف نسمة.

وسبق أن أعلنت القوات الروسية السيطرة على قرى ومناطق تقع عند أطراف المدينة، ولكن يبدو أن القوات الأوكرانية تسيطر على بخموت وقسم من ضواحيها.

وقال معهد دراسات الحروب الذي مقره في الولايات المتحدة في تقرير الإثنين: إن "القوات الروسية خسرت مواقع جنوب بخموت في 18 ديسمبر، وواصلت هجماتها البرية قرب بخموت ومدينة دونيتسك".