الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى يزور بخموت على خط الجبهة فى شرق أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، بخموت، المدينة التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أشهر، وتشكل حاليًا النقطة الأكثر سخونة عند خط الجبهة في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مكتبه الإعلامي.

واكتفى المكتب الإعلامي للرئاسة بالقول إن زيلينسكي "التقى عسكريين وتحدث إليهم وقلد جنودنا أوسمة".

وإذا كان زيلينسكي يزور بانتظام مناطق تقع قرب خط الجبهة، فإن توجهه إلى بخموت في منطقة دونباس ينطوي على خطورة هي الأكبر.

وعلق نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف عبر تليغرام "زيلينسكي في بخموت. الرئيس الأكثر شجاعة للأمة الأكثر شجاعة".

ومنذ الصيف، يحاول الروس السيطرة على بخموت التي كان عدد سكانها قبل الغزو أواخر فبراير نحو سبعين ألف نسمة.

وسبق أن أعلنت القوات الروسية السيطرة على قرى ومناطق تقع عند أطراف المدينة، ولكن يبدو أن القوات الأوكرانية تسيطر على بخموت وقسم من ضواحيها.

وقال معهد دراسات الحروب الذي مقره في الولايات المتحدة في تقرير الإثنين: إن "القوات الروسية خسرت مواقع جنوب بخموت في 18 ديسمبر، وواصلت هجماتها البرية قرب بخموت ومدينة دونيتسك".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي بخموت شرق أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الأجانب فى مدينة نصر

الأمن يكشف غموض مقتل شاب عثر على جثمانه فى مسكنه بالمنصورة

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

«علاج الإدمان» يستعرض الأثر المجتمعي لحملة «أنت أقوى من المخدرات»

تحرير 213 محضرا تموينيا وضبط مواد غذائية مجهولة في المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية