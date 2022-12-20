القوى العاملة توفر فرص عمل لذوى الهمم بالشرقية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بشأن لقاء مع مجموعة من ذوي القدرات الخاصة الراغبين في الحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة مركزية لمتابعة مدى تنفيذ المنشآت بتعيين نسبة الـ5% من ذوى القدرات الخاصة في وظائف ملائمة لدرجات إعاقتهم وتتناسب معها وتكليف أجهزة المديريات لضمان تطبيق أحكام القانون.

وأوضح أحمد عبدالهادي، وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية، في تقريره للوزارة، أنه استقبل بمقر مكتبه بالديوان العام للمديرية عددا من الراغبين في فرصة عمل من ذوي الهمم للاستماع لمطالبهم والمعوقات التي تواجههم للالتحاق بسوق العمل، ومحاولة تذليل تلك المعوقات وتوفير فرص عمل لائقة بالقطاع الخاص.

يذكر أن وزير القوى العاملة كان قد شكل لجنة مركزية لمتابعة مدى تنفيذ المنشآت بتعيين نسبة الـ5% من ذوى القدرات الخاصة، وأرسل خطاباً إلى كافة مديري المديريات تضمن توجيهاته بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بتنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بنسبة تعيين ذوى القدرات الخاصة، على أن تُرِسل المديرية إلى "اللجنة المركزية" بيانا شهريا حسب خطة التفتيش لكل "مكتب"، يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5%.

وكانت قد أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية عن توفير 120 فرصة عمل للذكور والإناث، من خلال 3 شركات في القطاع الخاص.

وأوضح مدحت الغمرواي مدير المديرية، أن فرص العمل تتمثل في 100 ضابط أمن من الذكور، مؤهل عال أو متوسط، ويترواح السن بين 18 و48 عامًا، و10 سائقين من الذكور مؤهل متوسط، والسن من 30 إلى 40 عامًا، فضلًا عن 10 عمال نظافة من الذكور والإناث بدون مؤهل، والسن من 25 الى 35 عامًا.

وأشار الغمراوي، إلى أن الوظائف تشمل تأمينًا صحيًا واجتماعيًا، منوهًا إلى أنه على الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص التوجه إلى إدارة بحوث العمالة، بمبنى مديرية القوى العاملة، شارع الدكتور سيد فهمي، من مصطفى كامل، خلف نقابة الأطباء، سموحة.

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