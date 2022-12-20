المدير الرياضي لإنتر: نريد تمديد عقد سكرينيار قبل نهاية العام

تحدث بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لنادي إنتر الإيطالي، عن استمرار ميلان سكرينيار، مدافع الفريق، مع اقتراب نهاية عقده مع النادي.

ويلعب سكرينيار ضمن صفوف فريق إنتر منذ انضمامه من سامبدوريا في صيف عام 2017، وينتهي عقده في 30 يونيو من العام المقبل، وهو ما يمنحه حرية التوقيع لأي فريق بحلول شهر يناير المقبل.

وقال أوسيليو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بنسختها الإيطالية: "نأمل في تمديد عقد سكرينيار، نحن المدراء نتوقع ذلك للجماهير، ونأمل أن يكون تفكيره كذلك أيضًا".

لعب سكرينيار 224 مباراة بقميص فريق إنتر منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 11 هدفًا وصنع 4 لزملائه في الفريق.

وأضاف: "نحن نريده معنا لفترة طويلة، ولكن عليه إبداء رغبته لذلك أيضًا، عرضنا هام ونحاول إتمامه إنه هاديء ومتحفز ومركز على عمله، وأنا سعيد بذلك ونضعه في الحسبان".

وبدأ سكرينيار كرة القدم مع ناشئي فريق جيلينا السلوفاكي، وتم تصعيده للفريق الأول في يناير 2012، ثم انتقل لفريق زلات مورافك على سبيل الإعارة في يناير 2013، ثم عاد لفريقه في يونيو من العام ذاته، واستمر 3 سنوات ضمن صفوف الفريق قبل الانتقال لسامبدوريا في يناير 2016.

وأنهى تصريحاته: "نحن هنا ووكيله وسنرى ما إذا كانت الأمور ستنتهي في الأيام القليلة المقبلة أو بنهاية العام، نريد فعل الأمور بالشكل الصحيح".

وسبق أن كشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام من قبل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع سكرينيار، وهو ما ذكرته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت مشددة على أن إدارة النادي الباريسي تستعد لتقديم عرض قيمته 30 مليون يورو لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مستغلة اقتراب انتهاء عقده مع النادي الإيطالي.



سكرينيار يملك سجل دولي قميص منتخب سلوفاكيا بلغ 56 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 2 لزملائه.