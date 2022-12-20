تحرير 213 محضرا تموينيا وضبط مواد غذائية مجهولة في المنوفية

كشف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن قيام عدة حملات تموينية اليوم بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات عن تحرير (213) محضر تمويني متنوع منها (77) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و(136) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها، وتحرير محضرين جنح منوف أحدهما ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي بناحية دبركي لتجميعه كمية قدرها (11) شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بهدف البيع في السوق السوداء، وآخر ضد صاحب سوبر ماركت لحيازته كمية قدرها 6 شكاير زنة الواحدة 10 كيلو فيجيتار دون صلاحية و(20) برطمان عسل أبيض منتهي الصلاحية، كما تم تحرير محضر جنح الشهداء ضد مركز لتعبئة السلع الغذائية بناحية العراقية لحيازته كمية قدرها (3) طن زيت صويا مجهول المصدر دون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز في شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.