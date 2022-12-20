«رصد ثروات المشاهير».. قائمة أغنياء العالم خلال 2022

فقد المليارديرات الكثير من الأموال في عام 2022، سواء كان الناس الذين يحسبون ثرواتهم بالمليارات أو أولئك الذين لديهم دولارات أقل بشكل ملحوظ لاسمهم، فقد تعرضت الثروات لعاصفة كاملة من عوامل تصحيح الثروة هذا العام.

زاد التضخم المرتفع واتجاهات الركود سوءًا بسبب عام عصيب بالنسبة لأسواق الأسهم وتقلصات التجارة وسوق الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

بشكل عام انخفض عدد سكان العالم من الأفراد ذوي الثروات الفائقة (UHNW) الذين تم تعريفهم على أنهم أصحاب ثروة صافية تبلغ 30 مليون دولار وما فوق بنسبة 6 في المائة في عام 2022.



ستيفن سبيلبرج

على الرغم من أن ستيفن سبيلبرغ خسر 850 مليون دولار في عام 2022، إلا أنه أنهى العام باعتباره أغنى شخص في مجال الترفيه، حيث احتل الصدارة من صديقه ومنافسه السابق جورج لوكاس.

يبلغ صافي ثروة مدير قائمة شندلر، 75 عامًا 7.25 مليار دولار وفقًا لمؤشر بلومبيرج المليارديرات في الوقت الفعلي، وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 10.5 في المائة عن العام الماضي.

وهو الشريك الرئيسي لشركة إنتاج الأفلام DreamWorks Studios، حققت أفلامه بما في ذلك Jaws و Jurassic Park وSaving Private Ryan أكثر من 25 مليار دولار في شباك التذاكر.

يبلغ دخل سبيلبرغ السنوي 150 مليون دولار وفقًا لموقع تتبع الثروة Celebrity Net Worth، استثمر أكثر من 200 مليون دولار في العقارات.



جورج لوكاس

كما هو الحال في عام 2021، فإن لوكاس مدرج في قائمة المشاهير المليارديرات هذا العام، أظهرت بيانات بلومبرج أن صانع امتيازات Star Wars و Indiana Jones شهد انخفاضًا في صافي ثروته بنحو الربع إلى 6.47 مليار دولار في نهاية عام 2022، وهذا أقل من 8.32 مليار دولار العام الماضي.

تنبع ثروة صانع الفيلم بشكل أساسي من 4.1 مليار دولار حصل عليها من الأسهم والنقد من بيع شركة إنتاج Lucasfilm إلى ديزني في عام 2012.

يركز لوكاس، البالغ من العمر 78 عامًا، المتقاعد إلى حد كبير على الأعمال الخيرية وتملك المؤسسة الخيرية لعائلته أكثر من مليار دولار من الأصول.



أوبرا وينفري

شهدت أيضًا انخفاضًا بنسبة 10 في المائة في إجمالي صافي ثروتها، واحدة من أغنى النساء العصاميات في العالم.

أنهى قطب الإعلام، 68 عامًا، العام بثروة صافية قدرها 2.5 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، بلغ صافي ثروتها العام الماضي 2.7 مليار دولار.



مايكل جوردان

بفضل صافي ثروته 1.7 مليار دولار، يعد مايكل جوردان أغنى رياضي في القائمة هذا العام، إنه أحد المشاهير القلائل الذين زادت ثروته من 1.6 مليار دولار في نهاية عام 2021 وفقًا لمجلة فوربس.

غالبًا ما يُطلق عليه أعظم لاعب كرة سلة في التاريخ بلغ راتبه خلال مسيرته 90 مليون دولار.

وحصل أيضًا على 1.8 مليار دولار من الدخل قبل الضرائب من التأييد والشراكات.

بيتر جاكسون

أصبح مدير Lord of the Rings مليارديرًا بعد بيع استوديو المؤثرات المرئية Weta Digital العام الماضي لشركة ألعاب الفيديو الأمريكية Unity Software، وبلغت قيمة الصفقة 1.62 مليار دولار.

تقدر فوربس، صافي ثروة جاكسون بـ 1.5 مليار دولار .

المواطن النيوزيلندي البالغ من العمر 61 عامًا حقق 10 ملايين دولار مقدمًا لكل فيلم من أفلام Lord of the Rings الثلاثة، بالإضافة إلى 10 في المائة أخرى على الأقل من أرباح شباك التذاكر.

حقق المسلسل ما يقرب من 3 مليارات دولار في عمليات الاستحواذ على شباك التذاكر.

ريهانا

تنتهي ريهانا عام 2022 كأغنى موسيقية في العالم بثروة صافية قدرها 1.4 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، هذا أقل من 1.7 مليار دولار في نهاية عام 2021.

ثروتها تنبع أساسًا من إمبراطورياتها في مجال المكياج والأزياء، تقدر فوربس أن قيمة شركة مستحضرات التجميل تبلغ 2.8 مليار دولار .

تمتلك ريهانا أيضًا 30 في المائة من خط Savage x Fenty للملابس الداخلية، والذي بلغت قيمته مليار دولار خلال جولة لجمع التبرعات في عام 2021.