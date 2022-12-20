عثمان: «أنت أقوى من المخدرات» رفعت الطلب على العلاج من الإدمان 400%

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن تحليل بيانات المتقدمين للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن «16023» سنويا يعتبر مرشدا للوضع الراهن للتعاطى فى المجتمع المصري، حيث بلغت نسبة الذكور المتقدمين للعلاج 94% بينما الإناث بلغت نسبتهم 6%.

وأضاف عثمان أن البيانات تشير إلى أن الفئة العمرية من 21-30 سنة النسبة الأكبر بنسبة 43,33% يليها الفئة العمرية من 31ـ 40 سنة نسبة 36.3 %، بينما تشير البيانات إلى تدنى سن التعاطى إلى أقل من 15 سنة بنسبة 13.6%، لافتا إلى أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" أحدثت تأثيرا على المستوى القومى والوطنى خلال المراحل السابقة، حيث ساهمت فى زيادة معدلات الطلب على العلاج بنسبة 400% وبلغت طلبات العلاج حاليا ما يقرب من 160 ألف مريض خلال 2022 بعد أن كانت 35 ألف مريض خلال 2014 وزادت نسبة المتقدمين للعلاج من الإناث لتصل إلى 6% من إجمالى عدد المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن «16023» بعد أن كانت 1% خلال عام 2014 ، بما يشير إلى تزايد الثقة في الخط الساخن.

وأشار إلى أنه تواكبا مع تنامى الطلب على العلاج تم التوسع فى تقديم خدمات العلاج والتأهيل من خلال 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة مقارنة بـ12 مركزا علاجيا في 7 محافظات عام 2014، كما أنه جار الإعداد لافتتاح مركزين جديدين في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جار إنشاء مراكز علاجية بمحافظات دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية، وبحلول عام 2025 سيتم تعميم الخدمات العلاجية في كل المحافظات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع الجامعة البريطانية، لعرض نتائج الدراسة التقييمية للمرحلة السابقة من الحملة الإعلامية التى أطلقها الصندوق «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات»، لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات بمشاركة تطوعية من النجم الدولى كابتن محمد صلاح.