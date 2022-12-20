القبض على أشهر مزور محررات رسمية فى القليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لتزويره وترويجه المحررات الرسمية واستخدامها فى أعمال النصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج بالقليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة مسجل خطر نشاط إجرامي تخصص فى تزوير وترويج المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج زاعماً قدرته على تسفيرهم للخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه، وبحوزته 10 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه - كمية من وثائق تعارف "خالية البيانات" منسوب صدورها للعديد من الجهات الأجنبية بالبلاد تُستخدم فى الحصول على تأشيرت الدخول، كمية من المطبوعات لحجز فنادق وحجز طيران وهمية، مستندات خاصة براغبى السفر للخارج "بطاقات رقم قومى، شهـادات تخرج، شهادات ميلاد، سجلات تجارية، سير ذاتية"، جهاز حاسب آلى بمشتملاته، هاتفى محمول.

بفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من المحررات المزورة وكذا البرامج المستخدمة فى عملية التزوير ومحادثات نصية وصوتية بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

