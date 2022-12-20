إزالة أكثر من 70 لافتة إعلانية غير مرخصة ببني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، اليوم الثلاثاء، برئاسة مدحت صلاح عن رفع 100 طن من المخلفات والقمامة من المحطة الوسيطة بمدينة ببا، بجانب رفع الأتربة والمخلفات بطريق منشأة عاصم - طحاليشة، وطريق عزبة غالي - ناروز، وتمهيد شارع طراد النيل بكفر ناصر، وطريق أبو شربان - صفط راشين مرورا بعزبة الحديدي بالإضافة إلى طريق الزراعية بصفط راشين ثم طريق فزارة - صفط.

كما تابع رئيس المدينة تنفيذ خطة العمل والتي تهدف للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي لمداخل القرى وشوارعها، وذلك من خلال رفع اللافتات الإعلانية غير المرخصة وإشغالات الطريق العام، والتي نفذتها الوحدة المحلية لقرية سدس ، وأسفرت عن تحرير رفع 77 لافتة إعلانية بدون ترخيص.

وبإشراف مباشر من رئيس المركز، أزالت الوحدة المحلية حالة شروع في تبوير وتعد بالبناء المخالف "في المهد"، على مساحة نصف قيراط من الأرض الزراعية بزمام قرية كفر ناصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.