أسرة نانسى عجرم تشعل مواقع التواصل فى أغنيتها الجديدة «يا عيد»

تصدرت النجمة نانسى عجرم، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن طرحت أغنيتها الجديدة "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة بشكل مختلف مليء بالبهجة.

أغنية يا عيد لنانسي عجرم

وجاء الرواج الكبير للأغنية لظهورها مع بناتها وأسرتها بشكل مختلف وبألوان الكريسماس وسط أجواء أسرية مبهجة أعجب بها الجمهور مما أدى لانتشار الأغنية وتحقيقها مشاهدات عالية خلال ساعات قليلة.

أغنية "يا عيد" من كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وأعجب الجمهور بظهور نانس عجرم في الكليب الجديد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالات بأجواء الكريسماس.

كلمات أغنية يا عيد لنانسي عجرم

الليلة في شي غريب عم حسه

الليلة لكل الناس اللي حواليّ

في حب بالجو وقلوب وضو جايّ من نجمة معليّ

الليلة في شي غريب عم حسه

الليلة لكل الناس اللي حواليّ

في حب بالجو وقلوب وضو جايّ من نجمة معليّ

يا عيد ما مثله عيد يا فرحة وميلاد جديد

يا ضحكة الأولاد ياريت بتنعاد كل دقيقة يا عيد

يا عيد ما مثله عيد يا فرحة وميلاد جديد

يا ضحكة الأولاد ياريت بتنعاد (كل دقيقة) يا عيد

يا عيد ما مثله عيد يا فرحة وميلاد جديد

يا ضحكة الأولاد ياريت بتنعاد كل دقيقة يا عيد

يا عيد ما مثله عيد يا فرحة وميلاد جديد

يا ضحكة الأولاد ياريت بتنعاد كل دقيقة يا عيد، يا عيد.