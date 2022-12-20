الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إثر خلافات زوجية.. حبس سائق شرع فى قتل زوجته وشقيقها بكرداسة

حبس سائق
حبس سائق

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بالاعتداء على زوجته، والشروع في قتل شقيقها في كرداسة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من الجيران شهود عيان الواقعة، والذين أكدوا ارتكاب المتهم الجريمة، كما تم الاستماع لأقوال ابنة المجني عليها، التي ذكرت أن والدها وراء الاعتداء على والدتها وخالها.

- اعترافات المتهم

اعترف سائق متهم بالاعتداء على زوجته، والشروع في قتل شقيقها في كرداسة، أن خلافات أسرية بينه وبين زوجته دفعته للاعتداء عليها، وحاول شقيقها المجني عليه الدفاع عنها، والتشاجر معه، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق لاتهامه بالاعتداء على زوجته، وإصابة شقيقها بجرح طعني، بسبب خلافات أسرية.
بإجراء التحريات، تبين أن سائقا زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

النيابة العامة بالجيزة كشف ملابسات الحادث كرداسة المباحث الجنائية التحقيقات خال التشاجر

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وائل لطفي

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