الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مياه أسيوط تبحث عن تعزيز المستوى الخدمى بـ 149 قرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوالدى الجديد ميادين العمل بمبادرة تطوير قري الريف المصري لتذليل كافة العقبات التي تحول دون الارتقاء بالمستوى الخدمي.

حيث تفقد الشرقاوى مركز أبوتيج للتواصل الميداني مع المواطنين والبحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة أي عقبات طبقا لتوجهات القيادات العليا التى تنسجم مع رؤية المبادرة وأهدافها السامية.

وتناقش رئيس الشركة مع عدد من المهندسين والطاقم التنفيذي والمشرفين على التنفيذ في عدد من التفاصيل الفنية لتنفيذ المشروعات في ضوء خبراته الفنية والعلمية في هذا المجال للبحث عن حلول غير تقليدية لتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء وتفعيل كل مبتكر ومستحدث في المجال الخدمي لتحقيق النفع المرجو من مثل هذه المشروعات القومية التنموية التي تتعهد المبادرة من خلالها بتغيير وجه الحياة في 149 قرية ريفية بمحافظة أسيوط على مستوى 7 مراكز من مراكز المحافظة.

وأوصى رئيس مجلس الإدارة في ختام جولته الميدانية بعقد اجتماعًا طارئاً لدراسة الحلول المبتكرة والمقدمة من مسؤولي ومهندسي الشركة سعياً لتوفير أهم الاحتياجات اللازمة  لتطبيقها بصفة واقعية وجني ثمارها المرجوة بصفة أكثر إيجابية.

وتفقد في وقت سابق المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ورشة لف وصيانة المحركات و الغواطس الكهربائية بمحطة مياه أبو تيج المرشحة، التى تم إنشاءها لاستغلال  وإعادة تأهيل المحركات والغواطس الكهربائيه للتشغيل ورفع كفاءتها توفيرًا للنفقات والوقت وتقليل الفاقد من كمية المياه المهدرة فى حالة وجود أعطال بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

واستمع "الشرقاوى " لشرح تفصيلى من فريق الصيانة القائم على الورشة وأقسامها ومراحل إعادة تدوير وتأهيل المحركات والغواطس وصيانتها  منذ دخول المعدات التالفة والقديمة وحتى خروجها سليمة وصالحة للاستخدام.

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الإحتياجات اللازمة الخدمات المقدمة للمواطن الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بأسيوط المشروعات القومية تطوير قرى الريف المصري تنفيذ المشروعات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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