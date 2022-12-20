الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

فاكهة
فاكهة

استقرت أسعار الفاكهة اليوم، باستثناء بعض الأصناف بسوق العبور، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم

تراوحت أسعار جريب فروت من 3: 7 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 5: 11 جنيهات للكيلو (قفص- شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 3: 4 جنيهات للكيلو.

وصل سعر البرتقال أبو سرة إلى 4: 6 جنيهات للكيلو.

وصل سعر يوسفي بين 10:3 جنيه للكيلو.

أسعار العنب

وصل سعر عنب رومي أحمر بين 5 و10 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب كريمسن بين 10: 20 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الكاكا بين 7: 15 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (أمريكي- إيطالي) من 18: 24 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

بينما سجل سعر بلح سيوي 20: 25 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكانتالوب من 4: 8 جنيهات للكيلو (قفص- كرتونة).

تراوحت أسعار الشمام من 3.5: 4.5 جنيه للكيلو.

تراوح سعر مانجو عويس من 14 : 24 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مانجو كنت من 15 : 30 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مانجو كيت من 15 : 25 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر برقوق مستورد (2 كيلو) من 22 جنيهًا.

سجل سعر باباظ من 6 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر البرتقال البلدي من 3 : 5 جنيهات للكيلو

تراوح سعر الرمان من 5 : 10 جنيهات للكيلو

أسعار التفاح

تراوح سعر تفاح جولدن من 18 : 20 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر تفاح سوري لبناني من 15 : 19 جنيهًا

تراوح سعر الفراولة من 10 : 20 جنيهًا

تراوح سعر كيمو كوات من 15 : 20 جنيهًا

تراوح سعر بلح رملي من 4 : 8 جنيهات للكيلو

تراوح سعر الجوافة من 3 : 8 جنيهات للكيلو

تراوح سعر قشطة بلدي من 10 : 30 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 20 : 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار البطيخ

تراوح سعر البطيخ (1) من 28 : 35 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

تراوح سعر البطيخ (2) من 18 : 24 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 10 : 15 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

تراوح خوخ مستورد بين «15 و 25» جنيهًا للكيلو (قفص- تكنا بلاستيك).

سجلت أسعار نكترين مستورد من 15 : 25 جنيهًا.

وسجل سعر كمثرى ثلاجة نحو 7 : 15 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر أناناس 35 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر دوم 20 : 40 جنيهًا للكيلو

وصل سعر كريز 20 : 40 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكيوي 19.5 جنيه للكيلو (كرتونة).

وصل سعر البرتقال السكري 4 : 6 جنيهات.

وصل سعر الليمون الحلو 5 : 13 جنيهًا.

وصل سعر نارنج 2 :4 جنيهات.

سجل سعر كمثرى مستوردة من 20 : 30 جنيهًا للكيلو

أسعار الموز 

سجل سعر موز مغربي من 7.5 : 11.5 جنيه للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز بيكو من 9 : 13 جنيهًا للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز مستورد 20 : 40 جنيهًا للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز وليم 7.5 : 11.5 جنيه للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز بلدي 6 : 9 جنيهات للكيلو (سباطة).

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء أسعار الفاكهة اليوم اسعار الفاكهة أسعار جريب فروت سعر ليمون أضاليا سعر البرتقال البلدي سعر الكاكا سعر البرتقال سعر ليمون بلدي

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وائل لطفي

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