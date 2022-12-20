الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس نقابة البترول يجري زيارة لشركة «جابكو»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى محمد جبران، رئيس النقابة العامة للبترول، والقائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، زيارة للشركه المصرية للخدمات البترولية «إبسكو»، لبحث أهم مطالب العمال في الشركة.

وخلال الجولة، عرض العاملون مطالبهم على «جبران»، وأكدوا أنهم جزء لا يتجزأ من منظومة قطاع البترول، ليؤكد رئيس النقابة العامة لهم علي دعم العاملين في مطالبهم المشروعة.

 حضر الجولة أحمد شحاتة، رئيس مجلس الإدارة، وصلاح عبدالكريم رئيس مجلس إدارة شركة بترول خليج السويس "جابكو"، والمهندس أحمد البدري مدير عام العمليات، وأحمد شرف الدين، مدير عام الشؤون الإدارية.

وفي سياق منفصل، عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي برئاسة الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة، وبحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وأعضاء مجلس الإدارة، والمهندس علاء خشب، نائب الوزير للثروة المعدنية، والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

 وأكد الملا خلال الاجتماع أهمية العمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة في مشروع المثلث الذهبى تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية والحكومة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وبما يهيىء المناخ لسرعة تنمية المنطقة وتدفق الاستثمارات إليها وإنجاز مشروعات ذات نفع اقتصادى كبير لتحقيق اهداف الدولة المصرية من هذا المشروع القومى التنموي، على أن يعكس ذلك التحديث الكبير فى قوانين الاستثمار بمصر و مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما أكد الملا على أهمية مواكبة خطط العمل بالمنطقة للمتغيرات الاقتصادية والتشريعية  والتحولات في مجال الطاقة، والعمل على تحديد أولويات المشروعات الاستثمارية التي سيتم اقامتها في بداية تنفيذ مشروع المثلث الذهبى، واقترح الوزير في هذا الصدد إقامة ورشة عمل متخصصة تشارك فيها كل جهات الدولة ذات الصلة بالمشروع للوصول إلى نتائج ومخرجات وترجمتها إلى خطط تنفيذية لسرعة تنمية المنطقة وإقامة المشروعات الاستثمارية.

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وائل لطفي

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