«المسابقات» تدرس إقامة مباراة الأهلي وحرس الحدود في 27 أو 28 يناير

تدرس لجنة المسابقات برابطة الأندية برئاسة عامر حسين تقديم مباراة الأهلي وحرس الحدود المقرر إقامتها يوم 29 يناير في الدوري على أن تقام أحد يومي 27 أو 28 من نفس الشهر أي قبل سفر الأهلي للإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي أول مباراة له في كأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتي في الأول من فبراير.

وأكد عامر حسين أن مشاركة الأهلي في نهائيات كأس العالم للأندية، لم تكن في الحسبان، والأمر جاء مفاجئ.

وتابع حسين: «الجدول أصبح من الصعب إنهائه في موعده المحدد 30 يونيو المقبل، وتأجيل مباراة يؤدي إلى تغيير الدوري بالكامل وليس الأهلي فقط».

وأضاف عامر حسين: «هناك أزمة أخرى، وهو حال وصول الأهلي إلى نهائي كأس مصر، وهذا الأمر ليس في الحسبان أيضًا، بالإضافة لمباريات إفريقيا، كل هذا يُحدث خلخلة في نظام الدوري».

وأكمل: «خلال شهر مارس المقبل، هناك مباراتين للمنتخب الأول ومباراتين للمنتخب الأولمبي، وبالتالي من الصعب إنهاء المسابقة كما كان محدد لها».

واستطرد: «مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية أمر جيد للغاية، ولكن ما حدث من لخبطة في جدول الدوري بسبب هذه المشاركة هو ما فعل كل هذا، وإعلان البطولة قبلها بشهر، أحدث دربكة كبرى للكرة العالمية وليس في الدوري المصري فقط».

واختتم: «اتعرض للهجوم الشديد، بسبب التناقض من الجماهير، بسبب عدم نهاية الدوري في موعده المُحدد، هذا الموسم كان محدد لها موعد نهاية، والموسم الماضي كان هناك مقترح إنهائه من الدور الأول، ولكن الأندية رفضت، بسبب عقود اللاعبين، وعند ضغط الدوري، هناك أندية ترفض اللعب الا عند خوض المنافس مبارياته، وإذا تحقق رغبته يعترض بسبب الضغط الذي سيتعرض له فيما بعد وهو ما يمثل أزمة للجنة المسابقات».