الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تقدم بالساحات الشعبية.. تفاصيل الدورة الـ 12 لمهرجان التحطيب بالأقصر (فيديو)

جريدة الدستور

قال الفنان أحمد الشافعي، رئيس مهرجان التحطيب بالأقصر، إن المهرجان يقام كل عام بمحافظة الأقصر، في ساحة أبو الحجاج أمام معبد الأقصر، باعتبار أن لعبة التحطيب دائمًا تقدم في الساحات الشعبية بالأفراح والموالد.

وأضاف الشافعي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المهرجان يشهد دورته الـ 12 برعاية الهيئة لقصور الثقافة، ويشارك فيها لاعبو التحطيب من محافظات الصعيد، منها الأقصر والمنيا وسوهاج وقنا، فضلًا عن فرق فنون شعبية لتقديم استعراضات بالعصا الذي تم استلهامه من لعبة التحطيب، وهي لعبة فرعونية قديمة تم اكتشافها من خلال النقوش على المعابد.

- فن التحطيب لعبة مصرية أصيلة

وأوضح أن فن التحطيب لعبة مصرية أصيلة، وهي لعبة الرجال والفرح والانتصار، والقدرة على الدفاع عن النفس والشجاعة والعزة والشخصية والقوة،  وقد تم توارثها منذ أيام الفراعنة، وتعد تراثا مصريا شعبيا كبيرا تم تسجيله في منظمة اليونسكو عام 2016.

ولفت رئيس مهرجان التحطيب بالأقصر، إلى أن التحطيب سمي بهذا الاسم نسبة إلى العصا الحطب، وهي عبارة عن فرع شجر ناشف جدًا لتحمل الصد، وكانت تتم أيام الفراعنة للتدريب على القتال، ثم تحولت بعد ذلك إلى استعراضات أو فرحة وانتصار، بأن اللاعب يكون للدفاع عن نفسه من  خلال إكسابه مهارات هذا التدريب.

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