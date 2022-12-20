الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بعد ارتفاع 60 جنيها بالطن.. أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء

اسمنت
اسمنت

يرصد "الدستور" اسعار 31 نوعا من أنواع الأسمنت المتداول في السوق المحلي، بعد تسجيلها ارتفعا أمس بواقع 60 جنيها للطن الواحد.

 

أسعار الأسمنت بالسوق المحلي دون النالون

سجل سعر طن الأسمنت المسلح نحو 1720 حينها 
بينما بلغ سعر طن أسمنت النصر 1690 جنيها 
كما بلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 1700 جنيه
كما سجل سعر طن أسمنت السهم نحو 1660 جنيها

حيث سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1660 جنيها 
بينما بلغ سعر طن اسمنت المخصوص نحو 1710 جنيهات 
وسجل سعر طن  سيناء نحو 1660 جينه ا
كما بلغ سعر طن أسمنت السويدي 1770 جنيها

كما سجل سعر طن أسمنت المسلة نحو  1560 جنيها 
حيث وصل سعر طن أسمنت العسكري بني سويف بقيمة 1660 جنيها

بينما بلغ سعر طن أسمنت العامرية نحو 1640 جنيها 
وصل سعر طن أسمنت الممتازة نحو 1740 جنيها للطن 
وبلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 1675 جنيها 
كما بلغ سعر طن اسمنت تايتان نحو 1610 جينهات 
وسجل سعر طن اسمنت أسيوط نحو 1700 جنيه

بينما سجل سعر طن أسمنت المهندس نحو 1660 جينها

بينما بلغ سعر طن أسمنت النهضة بقيمة 1700 جنيه 
كما بلغ سعر طن أسمنت أسوان نحو 1660 جنيها 
حيث سجل سعر طن أسمنت السد العالي قيمة 1660 حينها 
كما جاء سعر طن أسمنت قنا ليصل نحو 1700 جنيه 
وجاء سعر الطن أسمنت الصعيدي نحو 1700 جنيه 
وبلغ سعر طن اسمنت المصريين نحو 1650 جينها 
وسجل سعر طن اسمنت التعمير نحو 1620 حينها 
وبلغ سعر طن أسمنت المصري بقيمة 1650 جنيها 
كما جاء سعر طن أسمنت المنيا بقيمة تصل 1650 جنيها 
كما بلغ سعر طن أسمنت الصخرة نحو 1620 حينها 
وجاء سعر طن العاصمة ليسجل قيمة 1630 جنيها 
وبلغ سعر طن الماكس بقيمة 1650 جنيها

ووصل سعر طن أسمنت البرج بنحو 1640 جنيها 
وجاء سعر طن أسمنت الدلتا ليصل بقيمة 1650 جنيها 
بينما يسجل سعر طن الصرح بقيمة 1660 جنيها

أسمنت السويدي أسمنت أسيوط أسعار الأسمنت ارتفاع الأسمنت اليوم الدلتا الس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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