بعد ارتفاع 60 جنيها بالطن.. أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء
يرصد "الدستور" اسعار 31 نوعا من أنواع الأسمنت المتداول في السوق المحلي، بعد تسجيلها ارتفعا أمس بواقع 60 جنيها للطن الواحد.
أسعار الأسمنت بالسوق المحلي دون النالون
سجل سعر طن الأسمنت المسلح نحو 1720 حينها
بينما بلغ سعر طن أسمنت النصر 1690 جنيها
كما بلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 1700 جنيه
كما سجل سعر طن أسمنت السهم نحو 1660 جنيها
حيث سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1660 جنيها
بينما بلغ سعر طن اسمنت المخصوص نحو 1710 جنيهات
وسجل سعر طن سيناء نحو 1660 جينه ا
كما بلغ سعر طن أسمنت السويدي 1770 جنيها
كما سجل سعر طن أسمنت المسلة نحو 1560 جنيها
حيث وصل سعر طن أسمنت العسكري بني سويف بقيمة 1660 جنيها
بينما بلغ سعر طن أسمنت العامرية نحو 1640 جنيها
وصل سعر طن أسمنت الممتازة نحو 1740 جنيها للطن
وبلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 1675 جنيها
كما بلغ سعر طن اسمنت تايتان نحو 1610 جينهات
وسجل سعر طن اسمنت أسيوط نحو 1700 جنيه
بينما سجل سعر طن أسمنت المهندس نحو 1660 جينها
بينما بلغ سعر طن أسمنت النهضة بقيمة 1700 جنيه
كما بلغ سعر طن أسمنت أسوان نحو 1660 جنيها
حيث سجل سعر طن أسمنت السد العالي قيمة 1660 حينها
كما جاء سعر طن أسمنت قنا ليصل نحو 1700 جنيه
وجاء سعر الطن أسمنت الصعيدي نحو 1700 جنيه
وبلغ سعر طن اسمنت المصريين نحو 1650 جينها
وسجل سعر طن اسمنت التعمير نحو 1620 حينها
وبلغ سعر طن أسمنت المصري بقيمة 1650 جنيها
كما جاء سعر طن أسمنت المنيا بقيمة تصل 1650 جنيها
كما بلغ سعر طن أسمنت الصخرة نحو 1620 حينها
وجاء سعر طن العاصمة ليسجل قيمة 1630 جنيها
وبلغ سعر طن الماكس بقيمة 1650 جنيها
ووصل سعر طن أسمنت البرج بنحو 1640 جنيها
وجاء سعر طن أسمنت الدلتا ليصل بقيمة 1650 جنيها
بينما يسجل سعر طن الصرح بقيمة 1660 جنيها