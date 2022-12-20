بعد ارتفاع 60 جنيها بالطن.. أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء

يرصد "الدستور" اسعار 31 نوعا من أنواع الأسمنت المتداول في السوق المحلي، بعد تسجيلها ارتفعا أمس بواقع 60 جنيها للطن الواحد.

أسعار الأسمنت بالسوق المحلي دون النالون

سجل سعر طن الأسمنت المسلح نحو 1720 حينها

بينما بلغ سعر طن أسمنت النصر 1690 جنيها

كما بلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 1700 جنيه

كما سجل سعر طن أسمنت السهم نحو 1660 جنيها

حيث سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1660 جنيها

بينما بلغ سعر طن اسمنت المخصوص نحو 1710 جنيهات

وسجل سعر طن سيناء نحو 1660 جينه ا

كما بلغ سعر طن أسمنت السويدي 1770 جنيها

كما سجل سعر طن أسمنت المسلة نحو 1560 جنيها

حيث وصل سعر طن أسمنت العسكري بني سويف بقيمة 1660 جنيها

بينما بلغ سعر طن أسمنت العامرية نحو 1640 جنيها

وصل سعر طن أسمنت الممتازة نحو 1740 جنيها للطن

وبلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 1675 جنيها

كما بلغ سعر طن اسمنت تايتان نحو 1610 جينهات

وسجل سعر طن اسمنت أسيوط نحو 1700 جنيه

بينما سجل سعر طن أسمنت المهندس نحو 1660 جينها

بينما بلغ سعر طن أسمنت النهضة بقيمة 1700 جنيه

كما بلغ سعر طن أسمنت أسوان نحو 1660 جنيها

حيث سجل سعر طن أسمنت السد العالي قيمة 1660 حينها

كما جاء سعر طن أسمنت قنا ليصل نحو 1700 جنيه

وجاء سعر الطن أسمنت الصعيدي نحو 1700 جنيه

وبلغ سعر طن اسمنت المصريين نحو 1650 جينها

وسجل سعر طن اسمنت التعمير نحو 1620 حينها

وبلغ سعر طن أسمنت المصري بقيمة 1650 جنيها

كما جاء سعر طن أسمنت المنيا بقيمة تصل 1650 جنيها

كما بلغ سعر طن أسمنت الصخرة نحو 1620 حينها

وجاء سعر طن العاصمة ليسجل قيمة 1630 جنيها

وبلغ سعر طن الماكس بقيمة 1650 جنيها

ووصل سعر طن أسمنت البرج بنحو 1640 جنيها

وجاء سعر طن أسمنت الدلتا ليصل بقيمة 1650 جنيها

بينما يسجل سعر طن الصرح بقيمة 1660 جنيها