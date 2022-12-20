مجلس النواب يواجه وزير الزراعة بأكثر من 150 أداة رقابية اليوم

خصص مجلس النواب جلسته اليوم الثلاثاء، لمواجهة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأكثر من 150 أداة رقابية مابين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.

وتتناول طلبات الإحاطة ملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر وتخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وعن تقنين أوضاع واضعي اليد، وعن إزالة الإشغالات على الأراضي الزراعية وعدم تسليم عقود المنازل للمواطنين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمركز أخميم محافظة سوهاج بالإضافة إلي ما اتخذته هيئة الإصلاح الزراعي من إجراءات قانونية حيال أهالي قرية ميت خلف مركز شبين الكوم، وكذلك بطلان العقد المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والجمعية المشتركة بنبروة بشان بيع قطة أرض مساحتها سبعة أفدنة وثمانية قراريط مقام عليها محطة لتربية البط بقرية درين، بالإضافة إلى أزمة تصدير طرود النحل وعدم استكمال صرف تعويضات الأشجار لأهالي رفح والشيخ زويد.

وكذلك تتناول الأدوات الرقابية، إصدار عقود تمليك للشركة الزراعية لرواد الإسماعيلية، وشركة العيايدة وتوفير منافذ لبيع منتجات المدارس الثانوية الزراعي، وتتناول طلبات المناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن ع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتوفير الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية وبشأن الحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي وندرة المياه وزيادة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة و توفير الأسمدة بأسعار مدعمة و استصلاح الأراضي لتوسيع وتسعير القطن بسعر مناسب للفلاح، وإنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المحاصيل وسياسة الحكومة بشأن دعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة وتسيير إجراءات تقنين أراضي وضع اليد، وعن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة نبات الجوجوبا لما له من أهمية اقتصادية.