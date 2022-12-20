تنفيذ قافلتين من القوافل البيطرية المجانية بقريتى كفر العراقى وميت عساس

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اثنين من القوافل البيطرية المجانية بقرية كفر العراقى التابعة لمركز طنطا، وقرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن فعاليات القوافل الاثنين، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلتين، وخلالهما تم الكشف وتقديم العلاج لـ 727 حيوان،و3474 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف "أنور"، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية

وفى سياق متصل ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في اجتماع موسع بحضور مديري المديريات والشركات والهيئات المنفذة ورئيس مركز ومدينة زفتى، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والبالغ عددهم 943 مشروعا تم نهو 513 مشروعا وجاري العمل في باقي المشروعات بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 82% وبتكلفة مالية 4068,5 مليون جنيه، وذلك لتوفير حياة كريمة لأهل قرى مركز زفتى وتوفير بيئة صالحة تليق بساكنيها كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتكتب بذلك لهذه المبادرة شهادة توثيق مستدامة بكونها واحدة من أكثر المبادرات استدامة على مستوى العالم كونها تغطي أغلب الممارسات الخاصة بالتنمية المستدامة وعلى رأسها بناء الإنسان وتطوير العنصر البشري وتوفير حياة كريمة له.

واستهل الاجتماع بمناقشة عدد 140 مشروع صرف صحي تتوزع بين 57 مشروع تابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و83 مشروع آخر يشرف على تنفيذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي حيث تم نهو 125 مشروع منهم لتصل نسب تنفيذ الإجمالي منها ل 92,3 % بتكلفة مالية 680.5 مليون جنيه، وفي قطاع مياه الشرب ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لعدد 129 مشروع بتكلفة مالية بلغت 282.43 مليون جنيه تتنوع بين مشروعات مد وتوصيل شبكات مياه ،مد وصلات منزلية ،إحلال وتجديد شبكات، إعادة تأهيل محطات مياه بنهطاي وتفهنا العزب، إحلال وتجديد آبار ارتوازية وإنشاء 4 وحدات حديد ومنجنيز ،حيث وصلت نسب تنفيذ هذه المشروعات إلى 98,5%.