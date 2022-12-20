الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الإسماعيلى يبحث عن الفوز الأول فى الدورى أمام إنبى الجريح

إنبي خسر مباراته
إنبي خسر مباراته الاخيرة أمام المقاولون

يحل الإسماعيلي ضيفا على فريق انبي في الثالثة إلا ربع عصر اليوم باستاد بتروسبورت في الأسبوع الثامن للدوري الممتاز.

فريق إنبي بقيادة أحمد كشري يحتل المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط من فوز واحد وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 11 هدفا وخسر مباراته الأخيرة أمام المقاولون بنتيجة 2-3 ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة التاسعة .

أحمد كشري حرص خلال التدريبات على تصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة المقاولون والتي أدت للهزيمة بعد أن كان الفريق متقدما بهدفين وقام بتدريب المدافعين على التعامل مع الكرات العرضية خاصة أن الفريق يضم خط هجوم قوي بقيادة التونسي رفيق كابو ثاني هدافي الدوري برصيد 4 أهداف وإيريك تراوري وأحمد أمين أوفا وعماد ميهوب.

في المقابل يحتل الإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل المركز السابع عشر برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات و4 هزائم وسجل 4 أهداف ودخل مرماه 8 أهداف وخسر مباراته الأخيرة أمام بيراميدز ويسعى لتحقيق فوزه الأول في ظل الأزمات الموجود داخل مجلس إدارة النادي. 

واختار أيمن الجمل المدير الفني للإسماعيلي 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو وعصام صبحي وحمدي النقاز وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وأحمد محسن وعمر طارق الوحش وعماد حمدي ومحمد بيومي ومحمد حسن ومحمد مخلوف ومحمود الشبراوي وأحمد مدبولي وصالح جمعة وياو أنور وباسم مرسي وفراس شواط.

وشهدت القائمة عودة التونسي حمدي النقاز بعد شفاءه من الإصابة بينما يغيب محمد فوزي ومحمد بن خماسة وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي وكريم عرفات .

يدير المباراة محمد معروف ويساعده سمير جمال ومحمد فاروق ومعهم محمد إبراهيم دسوقي حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو عمر فتحي مساعد حكم فيديو .

الدوري المصري الممتاز الاسماعيلى فريق إنبي أحمد كشري أيمن الجمل

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وائل لطفي

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